Gaetano Salerno è il nuovo direttore del Distretto Sanitario Asp di Trapani

del 2026-07-23

Il dottor Gaetano Salerno è il nuovo direttore del Distretto sanitario di Castelvetrano dell’ASP Trapani. Ha firmato oggi il contratto con il commissario straordinario dell’ASP Trapani Sabrina Pulvirenti.

Salerno, nato a Castelvetrano nel 1977, è laureato in Medicina e chirurgia all’Università di Palermo ed è specialista in Medicina Legale. E’ in servizio dal 2019 all’Azienda sanitaria provinciale trapanese.