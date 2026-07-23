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Poggioreale, visita-sopralluogo lungo “Fiume Belice destro”

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di: Mariano Pace - del 2026-07-23

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Immagine articolo: Poggioreale, visita-sopralluogo lungo “Fiume Belice destro”

Importante “visita-sopralluogo” da parte di un gruppo di tecnici dell’Autorità di Bacino della Regione Siciliana lungo il corso del “fiume Belice destro”, nel tratto ricadente nel territorio del comune di Poggioreale. I tecnici ingegnere Luigi Cimino e il geometra Guaresi sono stati ricevuti dal sindaco Carmelo Palermo e dall’assessore all’Agricoltura Andrea Cantavespre. La finalità del sopralluogo é stata quella di “pianificare un intervento organico di manutenzione e messa in sicurezza dell’alveo del fiume Belice”.

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    • In particolare, sul tratto del fiume Belice destro che attraversa il territorio del comune di Poggioreale per una lunghezza di oltre sei chilometri. Dal confine con i comuni di Camporeale, Monreale e Roccamena fino alla confluenza dei due rami del Belice, in prossimità della cantina Tonnino. L’obiettivo dell’intervento di manutenzione é duplice: ridurre il rischio idraulico e prevenire i danni che durante i periodi di piena, interessano frequentemente i terreni agricoli. Il costo complessivo dell’intervento é stato stimato, in via orientativa, tra 750.000 e 800.00 euro.

    E’ stata anche esaminata l’ipotesi che il comune di Poggioreale possa essere individuato dall’Autorità di Bacino che gestisce il rischio idrogeologico in Sicilia quale ente attuatore delle opere di manutenzione.

    “Come amministrazione comunale - evidenziano il sindaco Carmelo Palermo e l’assessore comunale all’Agricoltura Andrea Cantavespre - continueremo a seguire con la massima attenzione l’iter dell’iniziativa con la consapevolezza che la manutenzione del Belice destro rappresenta un’opera strategica per la sicurezza del territorio, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia delle attività agricole del nostro comprensorio.

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