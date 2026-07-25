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Aggredito il Presidente del Trapani Valerio Antonini: ricoverato al Sant’Antonio Abate

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di: Redazione - del 2026-07-25

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Immagine articolo: Aggredito il Presidente del Trapani Valerio Antonini: ricoverato al Sant’Antonio Abate

Il presidente del Trapani Calcio, Valerio Antonini, è stato aggredito questa mattina da un tifoso della squadra granata. A seguito dell’episodio, il presidente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Sant’Antonio Abate, dove si trova attualmente ricoverato per accertamenti e per ricevere le necessarie cure mediche. Le sue condizioni sono costantemente monitorate dai sanitari.

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    • Sull’accaduto è intervenuto il FC Trapani 1905, che ha espresso «la più ferma e assoluta condanna» per la grave aggressione subita dal presidente. Secondo quanto riferito dalla società in una nota, si sarebbe trattato di «un vero e proprio agguato, vile e premeditato», compiuto da una persona ritenuta vicina alla tifoseria organizzata trapanese. Un episodio definito «inaccettabile e incompatibile con qualsiasi valore umano, civile e sportivo», che non avrebbe colpito soltanto la persona di Antonini, ma l’intera comunità granata.

    La società si è detta «sconvolta e indignata» per quanto accaduto e ha manifestato piena fiducia nell’operato delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’aggressione e individuare il responsabile.

    «FC Trapani 1905 non tollererà mai alcuna forma di violenza», ribadisce la società, sottolineando come quanto accaduto rappresenti «una linea invalicabile». Il club ha infine rimarcato che la passione per il calcio non può essere in alcun modo associata o compromessa da «episodi criminali di questa portata».

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