Poggioreale, inaugurata la riqualificata piazza Enrico Berlinguer

di: Mariano Pace - del 2026-07-26

Inaugurata a Poggioreale la nuova piazza E. Berlinguer, interessata da interventi di riqualificazione urbana e manutenzione. Il piano progettuale, per un importo di 49.000 euro, è stato redatto dal geometra Nicola Di Giorgio dell'Ufficio tecnico comunale.

«In dettaglio – precisa l'architetto Giovanni Cirrito, responsabile del Settore Tecnico del Comune – sono stati eseguiti interventi di dismissione della pavimentazione ammalorata della piazza, ricomposizione della pavimentazione, dismissione delle orlature dissestate, eliminazione di piante pericolose e collocazione di un'adeguata alberatura meno invasiva. E poi ancora: manutenzione delle sette panchine esistenti. Altri lavori – conclude l'architetto Cirrito – sono stati eseguiti anche in alcuni tratti delle vie P.M. Naselli e Carlo Alberto Dalla Chiesa».

«La rinnovata piazza E. Berlinguer – evidenziano gli amministratori comunali di Poggioreale – viene restituita ai cittadini come uno spazio più accogliente, funzionale e vivibile, destinato a diventare sempre di più un luogo di incontro, socialità e condivisione».

Alla cerimonia di inaugurazione ha presenziato il deputato regionale Giuseppe Bica. «Ringraziamo sinceramente – scrivono gli amministratori comunali – l'onorevole Giuseppe Bica per l'attenzione riservata al nostro territorio e per avere destinato al nostro Comune le risorse che hanno reso possibile la realizzazione di questo intervento sulla piazza Berlinguer. Un ringraziamento va inoltre alla nostra consigliera comunale Emiliana Scagnetti, che ha segnalato la necessità dell'opera e ne ha seguito con impegno l'iter fino alla sua concreta realizzazione. Un doveroso grazie va anche ai dipendenti comunali degli uffici competenti, che hanno curato ogni fase della realizzazione del progetto con professionalità, competenza e dedizione».

«Poggioreale da oggi ha una nuova piazza. È la piazza E. Berlinguer – ha esordito il deputato Bica – restituita alla comunità come spazio di incontro e di vita quotidiana. Un intervento realizzato con i fondi territoriali che ho destinato al Comune nella Finanziaria 2025. Le opere come questa nascono dall'ascolto. Ringrazio l'amministrazione comunale e la consigliera Emiliana Scagnetti – ha proseguito l'onorevole Bica – che hanno segnalato la necessità dell'intervento e ne hanno seguito il percorso fino alla realizzazione. È il modo in cui intendo il rapporto tra l'Assemblea Regionale Siciliana e i territori: raccogliere le istanze che arrivano dai Comuni e trasformarle in risorse concrete».

Nella foto, da sinistra: Emiliana Scagnetti, Giuseppe Bica e Carmelo Palermo.