Triscina, possibili disagi nell'erogazione dell'acqua: il Comune avvisa i cittadini
di: Comunicato Stampa - del 2026-07-28
Possibili disagi nell'approvvigionamento idrico a Triscina. L'Amministrazione comunale ha informato la cittadinanza che, a causa del significativo incremento della popolazione presente nella località balneare e della contestuale riduzione della fornitura idrica da parte di Siciliacque, potrebbero verificarsi temporanee anomalie nell'erogazione dell'acqua.
Il Comune ha assicurato di essere già al lavoro per affrontare la situazione e limitare i disagi, con l'obiettivo di ripristinare la regolare erogazione idrica nel più breve tempo possibile.
L'Amministrazione invita i cittadini alla collaborazione e alla comprensione durante questa fase, scusandosi per gli eventuali disagi arrecati e confermando il costante monitoraggio della situazione fino al ritorno alla normalità.