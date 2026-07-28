Marinella, turisti francesi in difficoltà tra le onde: scattano i soccorsi

di: Redazione - del 2026-07-28

Momenti di apprensione nel tratto di mare antistante la spiaggia della Pineta, a Marinella di Selinunte, dove nel corso della giornata sono stati effettuati due interventi di salvataggio che hanno permesso di mettere in sicurezza quattro turisti francesi in difficoltà.

Nel primo intervento, Fabio Giaramita e Antonio Dimino sono usciti in mare utilizzando un Baywatch e un Torpedo per raggiungere e soccorrere i bagnanti, con il supporto del collega Michele Giambalvo. Sul posto è intervenuto anche Antonio Bastone, dipendente della Riserva Naturale, allertato dallo stesso personale addetto al servizio di salvataggio.

Poco dopo si è reso necessario un secondo intervento per soccorrere altri due turisti francesi in difficoltà. In questo caso sono entrati in azione due bagnini in servizio presso una struttura alberghiera della zona, che, con l'ausilio di un pattino di salvataggio, sono riusciti a riportare i bagnanti in sicurezza.

Entrambi gli interventi si sono conclusi positivamente grazie alla tempestività, alla professionalità e al coordinamento del personale di salvataggio presente lungo il litorale di Marinella di Selinunte.