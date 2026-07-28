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Salemi, muore 89enne dopo uno scontro frontale in via Rocca San Leonardo

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di: Redazione - del 2026-07-28

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Immagine articolo: Salemi, muore 89enne dopo uno scontro frontale in via Rocca San Leonardo

Tragico incidente stradale nella mattinata di oggi, 28 luglio, a Salemi. Intorno alle 8:30-8:40, in via Rocca San Leonardo, si è verificato uno scontro frontale al centro della carreggiata tra una Fiat 600, condotta da un pensionato di 89 anni di Salemi, Michelangelo Gisone, e una Mercedes guidata da una donna di 57 anni. A seguito dell'impatto, il conducente della Fiat 600 è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato inizialmente all'ospedale di Salemi. Considerata la gravità delle sue condizioni, è stato successivamente trasferito al Pronto Soccorso dell'ospedale di Marsala, dove purtroppo è deceduto.

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    • Sono in corso gli accertamenti per chiarire sia la dinamica dell'incidente sia le cause del decesso dell'anziano automobilista. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salemi, che stanno conducendo le indagini, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelvetrano e il personale sanitario del 118.

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