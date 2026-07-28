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Campobello, ripartono i lavori per completare la rete fognaria di Tre Fontane, Torretta Granitola e Kartibubbo

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-28

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Immagine articolo: Campobello, ripartono i lavori per completare la rete fognaria di Tre Fontane, Torretta Granitola e Kartibubbo

Sono stati ufficialmente consegnati questa mattina, al municipio di Campobello di Mazara, i lavori per il completamento della rete fognaria delle frazioni marinare di Tre Fontane, Torretta Granitola e Kartibubbo. Alla firma del verbale di consegna hanno preso parte il sub commissario nazionale per la depurazione Toto Cordaro, il sindaco Daniele Mangiaracina, il vice sindaco Leonardo Bascio e il responsabile unico del procedimento Giuseppe Iannazzo.

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    • Con la consegna formale, l'Ati composta dal Consorzio Agorà e Cospin potrà avviare l'allestimento del cantiere e l'approvvigionamento dei materiali. I lavori entreranno nel vivo a partire da metà settembre.

    L'intervento, dal valore di circa 11,6 milioni di euro, riprende dopo lo stop del dicembre 2021 dovuto alla risoluzione del contratto con la precedente impresa. Il nuovo appalto prevede 495 giorni di lavori per completare gli allacci a Torretta Granitola e realizzare l'intero sistema fognario di Tre Fontane, intervenendo anche su alcune opere già eseguite.

    Secondo il sub commissario Toto Cordaro, il completamento della rete fognaria, insieme agli interventi sull'impianto di depurazione di contrada Carcarazza, consentirà di superare la procedura d'infrazione comunitaria che interessa circa 56 mila abitanti equivalenti, con un risparmio stimato di circa 560 mila euro l'anno. L'obiettivo è concludere tutte le opere entro la primavera del 2028.

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