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Un ponte tra Sicilia e Arabia Saudita: a promuovere il dialogo internazionale l’imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio

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del 2026-07-28

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Immagine articolo: Un ponte tra Sicilia e Arabia Saudita: a promuovere il dialogo internazionale l’imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio

L'imprenditore originario di Castelvetrano Gianfranco Di Maio, fondatore e CEO di ATOLL Holding LLC, è tra i promotori di un'importante iniziativa volta a rafforzare i rapporti tra la Sicilia e l'Arabia Saudita. Dopo un primo incontro avvenuto lo scorso giugno a Roma con Gerard 'Jerry' Inzerillo, è nata l'idea di dare vita al "Sicily Gateway Forum", una piattaforma permanente di dialogo che punta a creare nuove opportunità di collaborazione tra l'Isola e il Regno saudita.

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    • Il progetto nasce con l'obiettivo di favorire il confronto e la cooperazione nei settori della cultura, del turismo, dell'ospitalità, dei trasporti e degli investimenti, coinvolgendo istituzioni, imprese e operatori economici dei due territori. Un'iniziativa che mira a costruire un ponte stabile tra il Mediterraneo e il Medio Oriente, valorizzando le eccellenze siciliane e favorendo nuovi rapporti commerciali e culturali.

    L'incontro tra Di Maio e Inzerillo è maturato a margine della Future Investment Initiative Europe 2026. Nel corso dell'evento, il CEO di Diriyah Company ha ricordato pubblicamente le proprie origini siciliane, sottolineando il legame della sua famiglia con la borgata marinara di Sferracavallo, a Palermo. Un richiamo alle proprie radici che ha rappresentato il punto di partenza per immaginare un percorso di collaborazione strutturato tra la Sicilia e uno dei Paesi che negli ultimi anni sta investendo maggiormente nello sviluppo del turismo, della cultura e delle infrastrutture.

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    • Il Sicily Gateway Forum si svilupperà lungo cinque direttrici principali: identità e radici della diaspora siciliana, scambi culturali, turismo e ospitalità, trasporti e connettività, oltre alla promozione di investimenti e partnership tra operatori siciliani e sauditi.

    Per Gianfranco Di Maio, imprenditore castelvetranese attivo da anni a livello internazionale, il progetto rappresenta un'importante occasione per valorizzare la Sicilia in un contesto globale, creando nuove prospettive di crescita economica e di cooperazione internazionale e favorendo un dialogo stabile con uno dei mercati più dinamici del Medio Oriente.

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