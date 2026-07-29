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Automobilismo, weekend positivo al Mugello per Giuseppe Guirreri nonostante il 14esimo posto

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di: Comunicato Stampa - del 2026-07-29

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Immagine articolo: Automobilismo, weekend positivo al Mugello per Giuseppe Guirreri nonostante il 14esimo posto

Giuseppe Guirreri raccoglie poco al Mugello, ma conclude un weekend col segno più nel terzo dei quattro appuntamenti del Campionato Italiano Gran Turismo Sprint. Sui 5.245 metri del circuito toscano, il giovane pilota siciliano è stato protagonista durante tutto il fine settimana, ottenendo con la Mercedes-AMG GT3 Evo del team Antonelli Motorsport il secondo miglior tempo della Pro-Am al termine della seconda sessione di prove libere del venerdì e poi facendo bene anche nelle qualifiche.

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    • Qualifiche che lo hanno visto scendere in pista nel primo dei due turni e in cui non ha potuto rendere al massimo in virtù della strategia adottata d’accordo con la squadra, optando per non utilizzare nelle fasi conclusive il set di gomme nuove e destinandolo al suo compagno Federico Malvestiti. Quest’ultimo nel secondo stint ha quindi potuto spingere di più, col risultato di risalire settimo assoluto.

    Nella prima delle due gare di 50 minuti più un giro a prendere il via è stato proprio Guirreri, che si è avviato ottimamente andando ad occupare il terzo posto di classe. Ma subito dopo il pit-stop un problema al cambio ha impedito a Malvestiti di proseguire, costringendo l’equipaggio della squadra guidata da Marco Antonelli a fermarsi definitivamente dopo 16 dei 28 giri completati in totale.

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    • Complicata anche la seconda gara di domenica, a causa di un problema avuto ancora prima del via. Gara che si è conclusa con il 14° piazzamento assoluto ed il quarto di classe. A non mancare per Guirreri è stato in ogni caso il passo; un ulteriore segnale positivo in vista del finale di stagione, con le due tappe della serie Endurance in programma a Imola (6 settembre) e ancora al Mugello (1 novembre) e quella conclusiva dello Sprint a Monza il 10 e 11 ottob

     

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