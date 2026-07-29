Dalla palestra di Poggioreale al podio mondiale: la favola di Ilenia Vella

di: Mariano Pace - del 2026-07-29

La giovanissima atleta Ilenia Vella (16 anni, originaria di Poggioreale (TP),reduce della conquista della medaglia di argento ai recentissimi campionati mondiali di sollevamento pesi, nello slancio, categoria under 17,disputatesi a Calì (Colombia), si é concessa un momento di meritato relax. Per una settimana, infatti, l’atleta, attualmente ospite al Centro Olimpico di Roma, sotto gestione della Federazione Italiana Pesistica, é tornata a casa per riabbracciare i suoi genitori: mamma Caterina e papà Daniele. Ne abbiamo approfittato per fare due chiacchiere con lei.

Cosa hai provato a vincere una medaglia a soli 16 anni in un campionato mondiale?

“È un’emozione indescrivibile, quasi difficile da mettere a parole. Salire su quel podio mi ha fatto capire che tutti i sacrifici fatti in palestra hanno portato a un risultato così grande è unico. A 16 anni spesso ti senti "piccola" rispetto al mondo, ma quando vedi la medaglia capisci che il lavoro duro non ha età”.



Sono trascorsi quasi 15 giorni dal tuo prestigioso successo, hai già metabolizzato tutto?

“Sinceramente, non del tutto! Ogni volta che guardo la medaglia mi sembra ancora un sogno. I primi giorni sono stati un turbine di messaggi ed emozioni. Ora sto iniziando a realizzare davvero cosa è successo, ma la gioia è ancora alle stelle come il primo giorno”.



A chi o a quanti hai dedicato la conquista della medaglia d’argento?

“Dedicata in primis alla mia famiglia, che mi sostiene ogni giorno e fa tantissimi sacrifici al mio fianco, e ai miei allenatori senza i quali non sarei mai arrivata fin qui”.



Come ti é nata la passione per la disciplina del sollevamento pesi?

“È nata un po' per caso. All'inizio ero semplicemente curiosa di provare qualcosa di diverso. Appena ho impugnato il bilanciere e ho capito quanta forza, coordinazione e disciplina ci volessero, mi sono innamorata di questo sport”.



Hai iniziato a coltivare la tua passione a settembre del 2024?

“Sì, esattamente. Da quel momento non mi sono più fermata e in pochissimo tempo questo sport è diventato fondamentale nella mia vita”.

Dopo appena soli due anni Ilenia Vella assapora il primo prestigioso successo laureandosi campionessa italiana sempre nella categoria under 17

Pensavi di ottenere questa vittoria così presto?

“Assolutamente no, è stato un traguardo inaspettato quanto desiderato. Sapevo di stare lavorando bene, ma vincere il titolo italiano in così poco tempo mi ha fatto capire che potevo puntare in alto”.



Come riesci a conciliare gli allenamenti sportivi con i tuoi impegni scolastici?

“Serve tanta organizzazione e disciplina in quello che si vuole fare. Riesco a conciliare studio e allenamento perché sono due cose che reputo fondamentali nel mio percorso. Non è sempre facile, ci sono periodi dove attraverso forte stanchezza, ma alla fine rimango sempre soddisfatta di quello che faccio”.



Hai altre passioni, altri hobby oltre il sollevamento pesi?

“Nel poco tempo libero cerco di ricaricare le batterie per essere al 100% poi per i prossimi allenamenti e leggere”.



Ritornando al sollevamento pesi, quali sono i tuoi prossimi impegni agonistici e i tuoi obiettivi?

“Ora mi attende un breve periodo di recupero, ma lo sguardo è già rivolto alle prossime gare. La prossima gara sarà un Europeo Youth in Kosovo. Il mio obiettivo principale è continuare a migliorare i miei massimali, perfezionare la tecnica e confermarmi ai massimi livelli sia in Italia che all'estero”.



Consiglieresti ad altre giovanissime ragazze e amiche di avvicinarsi alla pratica sportiva del sollevamento pesi?

“Senza alcun dubbio! C'è ancora qualche falso mito sul fatto che la pesistica non sia uno "sport da ragazze", ma non è affatto così. È una disciplina fantastica che ti insegna ad avere fiducia in te stessa, a superare i tuoi limiti e a sentirtiforte, sia fisicamente che mentalmente. A tutte le ragazze dico: provateci, potrebbe sorprendervi esattamente come ha sorpreso me”.