Marinella, la posidonia torna a bloccare le imbarcazioni al porticciolo

di: Redazione - del 2026-07-27

L'isolotto di posidonia formatosi al centro della vasca del porticciolo di Marinella di Selinunte si è nuovamente frammentato a causa del forte vento di scirocco. I blocchi di vegetazione marina, trasportati dalle correnti, sono tornati a ridosso delle imbarcazioni, proprio nell'area dove nei giorni scorsi si erano conclusi gli interventi di rimozione della posidonia accumulata.

Una situazione che ripropone le difficoltà per i diportisti, ancora una volta costretti a fare i conti con le masse di posidonia che ostacolano la navigazione e limitano l'uscita delle imbarcazioni dal porticciolo.