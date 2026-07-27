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Triscina, convocato il Consiglio comunale aperto: il 4 agosto si discuterà il futuro della borgata

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di: Redazione - del 2026-07-27

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Immagine articolo: Triscina, convocato il Consiglio comunale aperto: il 4 agosto si discuterà il futuro della borgata

Il presidente del Consiglio comunale ha convocato un Consiglio comunale aperto che si terrà martedì 4 agosto 2026, alle ore 20:30, presso il Teatro Franco Franchi – Ciccio Ingrassia di Triscina di Selinunte.

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    • La convocazione, disposta con determinazione odierna (prot. n. 44019), prevede un'unica questione all'ordine del giorno, dedicata al futuro della borgata balneare.

    I lavori dell'assemblea saranno infatti incentrati sulla mozione–ordine del giorno dal titolo: "Valutazione ed indirizzi sulla proposta strategica per la rigenerazione urbana e il rilancio della borgata di Triscina".

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    • Il Consiglio comunale aperto rappresenterà un momento di confronto pubblico tra amministratori, consiglieri comunali, cittadini, associazioni e portatori di interesse, chiamati a discutere una proposta strategica che punta alla riqualificazione urbanistica e al rilancio turistico ed economico di Triscina.

    L'iniziativa offrirà l'opportunità di raccogliere contributi e osservazioni su un tema di particolare rilevanza per il futuro della località, soprattutto in un periodo in cui la borgata è al centro del dibattito sulle prospettive di sviluppo e sugli interventi necessari per migliorarne servizi, infrastrutture e vivibilità.

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