Controlli straordinari dei Carabinieri a Trapani: cinque denunce e cinque segnalazioni per droga

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-27

Nel corso dell'ultimo fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, disposto nell'ambito delle direttive del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, con particolare attenzione alle aree della movida cittadina.

L'attività ha portato alla denuncia di cinque persone: due cittadini stranieri trovati in possesso di attrezzi da scasso senza giustificato motivo, un uomo sottoposto a sorveglianza speciale risultato assente durante i controlli, un automobilista sorpreso alla guida senza aver mai conseguito la patente (con recidiva nel biennio) e un uomo agli arresti domiciliari trovato fuori dalla propria abitazione.

Cinque persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti. Nel complesso, i militari hanno identificato circa 100 persone, controllato 46 veicoli, elevato cinque sanzioni amministrative e sottoposto a sequestro tre mezzi.

Come previsto dalla legge, tutti i procedimenti sono nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità degli indagati potrà essere accertata solo con sentenza definitiva.