Riapre il punto cottura dell'ospedale di Castelvetrano: da stasera pasti preparati in sede

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-27

È stato riaperto il punto cottura del servizio di ristorazione dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Al termine del sopralluogo effettuato dall'UOC Affari Generali, Contratti e Convenzioni, è stato accertato il pieno ripristino delle attività: le attrezzature risultano funzionanti, le dispense sono regolarmente rifornite secondo il piano dietetico in vigore e la preparazione dei pasti è già operativa.

A partire dalla cena di oggi, i pasti saranno nuovamente prodotti direttamente nel centro di cottura dell'ospedale e distribuiti sia alle RSA di Castelvetrano sia ai presidi ospedalieri di Castelvetrano e Mazara del Vallo.

L'ASP Trapani ricorda che lo scorso mese di maggio aveva consegnato alla ditta incaricata i nuovi locali destinati all'attivazione del servizio mensa interno. Il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria ha espresso il proprio ringraziamento al direttore amministrativo, che ha seguito personalmente l'intero iter, e agli uffici coinvolti, per aver portato a termine con esito positivo la riattivazione del servizio.