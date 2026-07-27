  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Riapre il punto cottura dell'ospedale di Castelvetrano: da stasera pasti preparati in sede

Resta sempre aggiornato

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-27

Commenti
Immagine articolo: Riapre il punto cottura dell'ospedale di Castelvetrano: da stasera pasti preparati in sede

È stato riaperto il punto cottura del servizio di ristorazione dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Castelvetrano. Al termine del sopralluogo effettuato dall'UOC Affari Generali, Contratti e Convenzioni, è stato accertato il pieno ripristino delle attività: le attrezzature risultano funzionanti, le dispense sono regolarmente rifornite secondo il piano dietetico in vigore e la preparazione dei pasti è già operativa.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • A partire dalla cena di oggi, i pasti saranno nuovamente prodotti direttamente nel centro di cottura dell'ospedale e distribuiti sia alle RSA di Castelvetrano sia ai presidi ospedalieri di Castelvetrano e Mazara del Vallo.

    L'ASP Trapani ricorda che lo scorso mese di maggio aveva consegnato alla ditta incaricata i nuovi locali destinati all'attivazione del servizio mensa interno. Il commissario straordinario dell'Azienda sanitaria ha espresso il proprio ringraziamento al direttore amministrativo, che ha seguito personalmente l'intero iter, e agli uffici coinvolti, per aver portato a termine con esito positivo la riattivazione del servizio.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • a4 lisciandra
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    I più letti

    Triscina: muore a 17 anni dopo aver portato dei fiori alla fidanzata

    Il messaggio della madre, l'attesa e poi la tragica notizia: il dolore per Pietro Fiordaliso

    Triscina, violento scontro nella notte, muore un diciassettenne

    Castelvetrano piange Roberto Centonze, carabiniere di 48 anni: esempio di servizio e coraggio

    Operazione antimafia nel Trapanese: 12 arresti, smantellata rete di Cosa nostra