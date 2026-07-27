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Castelvetrano piange Roberto Centonze, carabiniere di 48 anni: esempio di servizio e coraggio

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di: Redazione - del 2026-07-27

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Immagine articolo: Castelvetrano piange Roberto Centonze, carabiniere di 48 anni: esempio di servizio e coraggio

Con profondo cordoglio la comunità di Castelvetrano apprende della scomparsa di Roberto Centonze, 48 anni, carabiniere che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato con onore, professionalità e profondo senso del dovere. Prima di intraprendere la carriera nell'Arma dei Carabinieri, Roberto era un volto conosciuto e apprezzato in città, dove molti lo ricordano dietro il banco dello storico Bar La Casa del Caffè, luogo che gli ha permesso di instaurare un forte legame con la comunità.

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    • Successivamente aveva lasciato Castelvetrano per motivi di servizio, prestando la propria attività in diverse Stazioni dei Carabinieri tra il Nord Italia e la Campania, fino all'incarico presso la Corte dei Conti di Roma. In ogni sede si è distinto per serietà, competenza, integrità e spirito di servizio.

    Negli ultimi tempi ha affrontato una dura malattia con la stessa determinazione che ha contraddistinto tutta la sua esistenza. Ha combattuto con straordinario coraggio e dignità, senza mai arrendersi, circondato fino all'ultimo dall'affetto della sua famiglia e delle persone a lui più care.

    La sua scomparsa lascia un profondo vuoto in quanti lo hanno conosciuto e stimato. Alla famiglia, ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo che ha saputo incarnare i valori del servizio, dell'umanità e della forza d'animo.

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