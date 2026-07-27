Castelvetrano piange Roberto Centonze, carabiniere di 48 anni: esempio di servizio e coraggio

di: Redazione - del 2026-07-27

Con profondo cordoglio la comunità di Castelvetrano apprende della scomparsa di Roberto Centonze, 48 anni, carabiniere che ha dedicato la propria vita al servizio dello Stato con onore, professionalità e profondo senso del dovere. Prima di intraprendere la carriera nell'Arma dei Carabinieri, Roberto era un volto conosciuto e apprezzato in città, dove molti lo ricordano dietro il banco dello storico Bar La Casa del Caffè, luogo che gli ha permesso di instaurare un forte legame con la comunità.

Successivamente aveva lasciato Castelvetrano per motivi di servizio, prestando la propria attività in diverse Stazioni dei Carabinieri tra il Nord Italia e la Campania, fino all'incarico presso la Corte dei Conti di Roma. In ogni sede si è distinto per serietà, competenza, integrità e spirito di servizio.

Negli ultimi tempi ha affrontato una dura malattia con la stessa determinazione che ha contraddistinto tutta la sua esistenza. Ha combattuto con straordinario coraggio e dignità, senza mai arrendersi, circondato fino all'ultimo dall'affetto della sua famiglia e delle persone a lui più care.

La sua scomparsa lascia un profondo vuoto in quanti lo hanno conosciuto e stimato. Alla famiglia, ai colleghi dell'Arma dei Carabinieri e a tutti coloro che gli hanno voluto bene giungano le più sentite condoglianze, nel ricordo di un uomo che ha saputo incarnare i valori del servizio, dell'umanità e della forza d'animo.