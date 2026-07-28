Poggioreale, avviata l'organizzazione dell'evento "Calici di Stelle 2026"

di: Mariano Pace - del 2026-07-28

Il comune di Poggioreale organizzerà il prossimo 10 agosto 2026 l’evento: ”Calici di stelle 2026”. Teatro dell’iniziativa enogastronomica sarà la suggestiva “Poggioreale Storica”, tra i ruderi di Poggioreale, gravemente danneggiata dal terremoto del gennaio 1968.

“La manifestazione - spiega il sindaco Carmelo Palermo - rappresenta un’importante occasione di promozione del territorio, delle tradizioni locali e delle eccellenza enogastronomiche, attraverso un percorso dedicato alla valorizzazione dei prodotti tipici locali, delle produzioni locali e delle realtà imprenditoriali del territorio”.

Per l’occasione, l’amministrazione comunale ha lanciato l’invito a partecipare all’evento a tutte le attività commerciali, artigianali e produttive locali mediante l’allestimento di una propria postazione espositiva, di vendita e degustazione. Le attività interessate alla partecipazione dovranno confermare la propria adesione contattando l’assessore comunale all’Agricoltura Andrea Cantavespre, telefonando al 3804699415.

“L’iniziativa -continua il sindaco Palermo - é finalizzata anche a valorizzare la Città Storica di Poggioreale quale luogo di cultura, memoria e attrattività turistica”.