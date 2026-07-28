Dai set di Hollywood a Sambuca: la scelta di tornare in Sicilia dopo i grandi successi nel cinema

di: Redazione - del 2026-07-28

Dai cortometraggi girati da bambino ai set delle grandi produzioni internazionali, fino alla scelta di tornare nella sua Sambuca di Sicilia per costruire una famiglia senza rinunciare alla carriera. È la storia di Andrea Sciamè, un artista degli effetti visivi che, insieme alla moglie Francesca Cresciullo, ha trasformato una passione in una professione riconosciuta a livello mondiale.

La passione di Andrea per il cinema nasce fin da piccolo. Con la videocamera amatoriale del padre realizza i primi cortometraggi, coinvolgendo fratelli e cugini e sperimentando effetti speciali con mezzi di fortuna. Parallelamente coltiva l'amore per il disegno e per l'arte, un talento che i genitori riconoscono e sostengono sin dall'inizio.

Dopo gli studi all'Istituto d'Arte di Sciacca, indirizzo Architettura, scopre il mondo della grafica tridimensionale. È una vera rivelazione: grazie al 3D può dare vita ai propri disegni e trasformarli in ambienti esplorabili. Una scoperta che segna definitivamente il suo futuro.

La scelta successiva è l'Accademia di Brera di Milano, dove frequenta il corso di Nuove Tecnologie per l'Arte. Qui conosce Francesca Cresciullo, che condivide la sua stessa passione e che diventerà prima compagna di studi, poi di vita e infine collega di lavoro. Dopo la laurea, conseguita nel 2011, entrambi decidono di inseguire il sogno di lavorare nell'industria cinematografica internazionale, consapevoli che ciò avrebbe significato lasciare l'Italia.

La prima tappa è Londra per perfezionare l'inglese, ma ben presto la coppia si trasferisce a Vancouver, in Canada, uno dei principali poli mondiali degli effetti visivi. I primi anni sono difficili: per mantenersi lavorano nella ristorazione, mentre ogni momento libero viene dedicato allo studio, al perfezionamento del portfolio e alla partecipazione agli eventi del settore.

L'occasione arriva grazie a una selezione internazionale per una società con sede a Toronto. Dopo un intenso test pratico di tre giorni, arriva la notizia tanto attesa: entrambi vengono assunti e iniziano a lavorare al film "The Walk", diretto da Robert Zemeckis, regista di capolavori come Forrest Gump, Ritorno al Futuro e Cast Away.

Da quel momento la carriera prende slancio. Partecipano alla realizzazione di produzioni di successo come Hunger Games, Alice attraverso lo specchio e Piccoli Brividi. Un temporaneo rientro in Italia, dovuto ai permessi di lavoro, non interrompe il percorso: continuano a studiare e, una volta tornati in Canada, riprendono la loro crescita professionale.

Nel 2017 arriva una svolta decisiva con l'ingresso nella Moving Picture Company (MPC) di Vancouver come VFX Compositing Artist, il ruolo che avevano sempre sognato. Lavorano a produzioni come Justice League e Sonic, contribuendo alla realizzazione di creature digitali, ambientazioni e sequenze spettacolari.

Successivamente entrano entrambi in Pixomondo, società del gruppo Sony Pictures Entertainment, trasferendosi in Germania. Qui partecipano a uno dei progetti più ambiziosi della loro carriera: House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade, occupandosi della creazione dei draghi e delle ambientazioni digitali.

Il lavoro svolto viene premiato a livello internazionale: la serie conquista il Golden Globe come miglior serie televisiva e il team riceve il BAFTA per i migliori effetti visivi, uno dei massimi riconoscimenti del settore.

Dopo circa diciassette anni trascorsi lontano dalla Sicilia, arriva però una scelta di vita importante. La coppia decide di tornare a vivere a Sambuca di Sicilia, il paese d'origine, dove nasce il loro bambino, oggi di sette mesi, che può crescere vicino ai nonni e immerso nelle tradizioni della propria terra.

Il ritorno non rappresenta un passo indietro, ma una nuova opportunità. Grazie al lavoro da remoto continuano infatti a collaborare con le più importanti produzioni internazionali, firmando gli effetti visivi di titoli come Damsel con Millie Bobby Brown, One Piece per Netflix e Jurassic World, film candidato agli Oscar 2026 per i migliori effetti visivi.

«Oggi il traguardo più importante – racconta – è poter continuare a lavorare ai più grandi progetti cinematografici internazionali senza dover rinunciare alle mie radici. Finalmente non devo più scegliere tra carriera e famiglia: posso vivere nella mia terra contribuendo, ogni giorno, alla magia del cinema mondiale».