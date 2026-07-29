  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • Lube R3 dal 2 gennaio
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026

Memorie del passato, il punto esatto della catastrofe del ‘68

Resta sempre aggiornato

di: Salvatore Di Chiara - del 2026-07-29

Commenti
Immagine articolo: Memorie del passato, il punto esatto della catastrofe del ‘68

“Alcuni luoghi sono un enigma. Altri una spiegazione. E altri ancora - considerazione personale - non verranno dimenticati”. L’aforisma di Fabrizio Cammarata ci immerge in un mondo di cui si è parlato molto: il sisma del 1968. Di questo, purtroppo, sono state dette tante cose, prodotti servizi, ricordati gli eventi e organizzate numerose manifestazioni. Quanti hanno provato a cercare l’epicentro di quel terribile terremoto, che tra la notte del 14 e il 15 gennaio del 1968 colpì l’intera Valle del Belice? Omettiamo i contenuti, ormai diventati terra di conquista, e lasciamoci coinvolgere nella ricerca di luoghi e ambienti. Una volta giunti ai ruderi della vecchia Montevago, lo spirito d’osservazione si espande e diventa preda dei ricordi.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Le immagini, a dir poco strazianti, producono soltanto emozioni negative. Sappiamo cosa rimane, e quanta tristezza si cela dietro a tutto. Proseguendo lungo la “Strada dell’Arte”, o meglio ancora dei murales, in fondo troviamo un’altura. Questa, ormai profondamente cambiata nel tempo, ci spinge a osservare - da lassù - la metamorfosi ambientale. Di quel triste epilogo rimane ben poco. Di certo, malgrado tutto, non possiamo fare a meno di guardare oltre la realtà. Nel bel mezzo dei campi colorati, tra le colture verdi e le distese gialle, lo sguardo cerca i vecchi territori di Gibellina (oggi sostituita dal Cretto di Burri), Poggioreale (di cui rimane il paese - da poco tornato timidamente a vivere) e Salaparuta. L’occhio prova a scrutare qualsiasi angolino che possa toccare, almeno visivamente, la contrada San Vito.

    Questo, a occhio nudo, sembra un minuscolo particolare di cui, a dirla tutta, vorremmo evitare. Ma, presi dall'autoconvinzione (sopra citata) di andare oltre i cenni storici e giornalistici, ogni fatto e luogo diventa parte integrante. Afferriamo, magari con una discreta percentuale di imperfezione, l’area da cui, purtroppo, tutto partì. Presi dalle circostanze, il rammarico è tanto. Oggi vediamo appunto delle strade, la vegetazione, una crescente predisposizione al cambiamento. E pensare che, in quelle giornate frenetiche, tutta la Valle del Belice si contraddistinse per l'inefficienza strutturale! Illusione ottica, realtà deviata o mancanza organizzativa? Vennero a galla i difetti del Mezzogiorno, di cui la Sicilia è, ancor oggi, uno dei capisaldi.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • Ritornando a noi, è quasi impossibile identificare il punto esatto. I sismologi hanno, da sempre, citato le seguenti coordinate: 37°47′20.4″N 12°59′52.8″E. Rappresenta l’unica certezza! 

    Questo, sicuramente, non porterà in vita i morti e nemmeno i centri belicini. Niente e nessuno potrà farlo. Resta, in una piccola considerazione personale, un ulteriore passo per ricordare tutti coloro che videro stroncata la propria vita. Per non dimenticare. Mai!

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • a4 lisciandra
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    I più letti

    Castelvetrano piange Roberto Centonze, carabiniere di 48 anni: esempio di servizio e coraggio

    Salemi, muore 89enne dopo uno scontro frontale in via Rocca San Leonardo

    Marinella, turisti francesi in difficoltà tra le onde: scattano i soccorsi

    Un ponte tra Sicilia e Arabia Saudita: a promuovere il dialogo internazionale l’imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio

    Aggredito il Presidente del Trapani Valerio Antonini: ricoverato al Sant’Antonio Abate