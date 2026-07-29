Ritorni, giovani e grandi colpi: la Nuova Folgore del Presidente Lombardo prepara la sua rinascita

di: Redazione - del 2026-07-29

La Nuova Folgore continua a essere una delle società più attive del panorama calcistico siciliano in questa sessione estiva di mercato. Dopo aver acquisito il titolo sportivo della Polisportiva Salemi, il club rossonero si prepara ad affrontare il prossimo campionato di Promozione con entusiasmo, ambizione e un progetto che punta a riportare la piazza di Castelvetrano ai livelli che merita. La nuova dirigenza, guidata dal presidente Franco Lombardo, non ha perso tempo e fin dai primi giorni successivi alla conclusione della passata stagione ha iniziato a lavorare per costruire una squadra competitiva, in grado di recitare un ruolo da protagonista nel torneo. L'obiettivo è quello di aprire un nuovo ciclo sportivo, capace di restituire entusiasmo ai tifosi dopo una stagione che è stata unanimemente considerata una delle più difficili e deludenti della storia recente della Folgore.

Il primo tassello del nuovo progetto è stato l'annuncio dell'allenatore. A guidare la squadra sarà il tecnico trapanese Dario Barraco, profilo conosciuto e apprezzato nel panorama calcistico non solo regionale, chiamato a dare un'identità precisa alla squadra e a valorizzare un gruppo che unisce esperienza, qualità e giovani di prospettiva. Attraverso la propria pagina ufficiale, la società ha poi iniziato ad annunciare uno dopo l'altro i nuovi protagonisti della stagione. Molti di loro rappresentano un ritorno in rossonero, una scelta che testimonia la volontà della dirigenza di riportare a Castelvetrano calciatori che conoscono l'ambiente, la storia della Folgore e il valore di una piazza che ha sempre vissuto il calcio con grande passione.

Faranno nuovamente parte della rosa Christian Bertoglio, Claudio Galfano, Gaspare Galfano, Daniele Ala, Pietro Spanò, Baldo Murania, Gioele Pizzolato, Fabrizio Foscari, Giovanni Lupo e Filippo Salvo. Giocatori che nel corso degli anni hanno già indossato la maglia rossonera e che tornano con la voglia di contribuire alla rinascita del club. Tra gli innesti figura anche il giovane Filippo Pizzitola, classe 2008 e talento castelvetranese che, nonostante la giovanissima età, ha già maturato esperienze importanti con le maglie dell'Unitas Sciacca e della Polisportiva Salemi. Il suo arrivo rappresenta un investimento sul futuro e conferma la volontà della società di puntare anche sui giovani del territorio.

Il mercato, coordinato dal presidente Franco Lombardo con il prezioso supporto di Christian Carrara e del direttore sportivo Fabio Longo, ha consentito di chiudere trattative considerate di assoluto valore per la categoria. Tra queste spicca il ritorno del portiere Giorgio Pizzolato, estremo difensore che ha già difeso per diversi anni i pali della Folgore e che rappresenta una garanzia di esperienza e affidabilità. In difesa arriva Emanuel Baiata, chiamato a dare solidità al reparto arretrato grazie alle sue qualità fisiche. Per il reparto offensivo la società ha scelto Alessio Cannavò, reduce da una stagione straordinaria con la maglia dell'Atletico Partinico. L'attaccante ha infatti realizzato venti reti fra campionato e coppa, numeri che lo hanno reso uno dei bomber più prolifici della categoria e che alimentano le aspettative dei tifosi rossoneri.

Il colpo destinato a far sognare maggiormente la piazza, però, è quello di Mario Seckan. L'attaccante classe 1997 torna a vestire la maglia della Folgore dopo le esperienze maturate in categorie superiori. Il suo nome è ancora oggi legato ai ricordi più belli degli ultimi anni del calcio castelvetranese e il suo ritorno è stato accolto con grande entusiasmo dagli sportivi, convinti che possa rappresentare il valore aggiunto della squadra nella prossima stagione. Con questi innesti la Nuova Folgore dimostra chiaramente di voler costruire una rosa equilibrata, composta da giocatori esperti, elementi già legati ai colori rossoneri e giovani di prospettiva. Un mix che dovrà consentire al tecnico Barraco di affrontare un campionato lungo e competitivo con l'ambizione di occupare le posizioni di vertice della classifica.

La società è adesso in attesa che venga ufficializzata la composizione del girone A del campionato di Promozione. Solo allora sarà possibile conoscere le avversarie della stagione e iniziare a programmare nel dettaglio il percorso che porterà all'esordio ufficiale. Nel frattempo il gruppo si gode gli ultimi giorni di riposo prima dell'inizio della preparazione precampionato, fissata per il prossimo 18 agosto. Sarà quello il momento in cui il nuovo organico inizierà a lavorare sul campo per assimilare le idee dell'allenatore e creare quell'affiatamento indispensabile per affrontare una stagione ricca di aspettative.

Parallelamente alla costruzione della squadra, prosegue anche il lavoro dedicato alle strutture. In particolare sono in corso gli interventi di cura e manutenzione dello stadio comunale Paolo Marino, che nelle ultime settimane si presenta con un manto erboso sempre più verde e curato. Un impianto che, dopo la concessione alle società ASD Castelvetrano Selinunte Scuola Calcio Élite e ASD Castelvetrano 2024, continua a essere oggetto di attenzione affinché possa garantire le migliori condizioni possibili per gli allenamenti e le gare ufficiali.

Altro segnale importante lanciato dalla società riguarda il rapporto con la tifoseria. Nei giorni scorsi è stata infatti presentata la campagna abbonamenti per la stagione 2026-2027 con una scelta significativa: un prezzo unico di appena 50 euro per tutti. Una cifra volutamente contenuta per favorire la massima partecipazione degli appassionati e riportare il pubblico sugli spalti del Paolo Marino. L'obiettivo della dirigenza è quello di ricostruire un forte senso di appartenenza attorno ai colori rossoneri. La Folgore rappresenta infatti un patrimonio sportivo della città di Castelvetrano e il nuovo progetto punta a coinvolgere non soltanto squadra e società, ma anche tifosi, famiglie, sponsor e tutti coloro che hanno a cuore le sorti del calcio cittadino.

Dopo una stagione che ha lasciato amarezza e delusione, il clima che si respira oggi è completamente diverso. L'entusiasmo generato dal mercato, il ritorno di calciatori simbolo, l'arrivo di elementi di valore e la scelta di puntare su una guida tecnica esperta stanno restituendo fiducia all'ambiente. Adesso la parola passerà al campo, dove la Nuova Folgore cercherà di trasformare le aspettative estive in risultati concreti, con l'auspicio di riportare i colori rossoneri ai livelli che la storia del club e la passione dei suoi tifosi meritano.