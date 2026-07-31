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Marinella, ancora una rissa nella notte tra stranieri. Due persone con ferite gravi in Ospedale

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di: Redazione - del 2026-07-31

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Immagine articolo: Marinella, ancora una rissa nella notte tra stranieri. Due persone con ferite gravi in Ospedale

Ancora un episodio di violenza a Marinella di Selinunte, a poche ore dalla rissa verificatasi nella serata precedente. Un nuovo accoltellamento si è infatti registrato in via degli Argonauti, dove, secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una violenta lite tra quattro o cinque persone di origine straniera.

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    • Ad avere la peggio sono stati due uomini: un cinquantesettenne Z.H. di origini tunisine ed un giovane di circa 19 anni E.A. di origini egiziane, entrambi rimasti gravemente feriti a causa dei fendenti riportati durante l'aggressione. I due feriti, che lavorano nell'ambito della ristorazione, sono stati soccorsi e successivamente trasportati all'ospedale di Castelvetrano, dove sono stati sottoposti alle cure dei sanitari. 

    L'episodio si aggiunge alla rissa verificatasi la sera precedente nella stessa zona e fa nuovamente scattare l'attenzione sulla situazione di sicurezza nella frazione balneare. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e stabilire cosa abbia provocato il nuovo scontro.

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