Marinella, lite per futili motivi finisce nel sangue: un ferito

di: Redazione - del 2026-07-30

Momenti di tensione nella notte a Marinella di Selinunte, dove una lite, fra extracomunitari, scoppiata in via degli Argonauti per futili motivi è degenerata e uno dei partecipanti è rimasto ferito, presumibilmente da un’arma da taglio. Uno di loro , che avrebbe riportato alcune ferite, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e chiarire le responsabilità.

L’episodio riaccende l’attenzione anche sulle segnalazioni che, da alcune settimane, arrivano da parte di diversi residenti della frazione. In particolare, viene segnalata la presenza di gruppi di giovani extracomunitari, anche nella zona del porto, con episodi di schiamazzi e situazioni di disturbo nei confronti di alcuni passanti. Tra le criticità evidenziate dai residenti anche la circolazione di monopattini elettrici a velocità sostenuta, in alcuni casi, secondo le segnalazioni, anche in senso vietato, con conseguenti rischi per pedoni e automobilisti.

Una situazione che sta alimentando la preoccupazione di alcuni abitanti e che rilancia la richiesta di una maggiore attenzione e di controlli nelle zone maggiormente frequentate, soprattutto nelle ore serali e notturne.