Castelvetrano, sequestro da oltre 2,5 milioni di euro: imprenditore dell'olio indagato per bancarotta fraudolenta aggravata

di: Comunicato Stampa - del 2026-07-30

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Trapani ha eseguito un sequestro preventivo di oltre 2,5 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di Castelvetrano operante nel settore della produzione e commercializzazione dell'olio d'oliva. Il provvedimento, disposto dal GIP del Tribunale di Marsala su richiesta della Procura della Repubblica lilibetana, è finalizzato alla confisca diretta dei beni ritenuti riconducibili ai presunti reati contestati.

Il sequestro ha interessato quote di due società, crediti e somme di denaro presenti sui conti correnti personali dell'indagato, accusato, insieme ad altri tre soggetti, di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, aggravata dall'aver provocato un danno patrimoniale di rilevante entità.

L'indagine, condotta dai militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Castelvetrano attraverso l'analisi della documentazione contabile e delle movimentazioni bancarie, avrebbe ricostruito il progressivo deterioramento della situazione economica dell'impresa. L'azienda, che in passato aveva registrato un volume d'affari superiore ai 5 milioni di euro, è stata successivamente dichiarata in liquidazione giudiziale con un passivo superiore a 1,8 milioni di euro.

Secondo quanto emerso dagli accertamenti, nei mesi precedenti all'apertura della procedura concorsuale sarebbero state effettuate numerose operazioni riguardanti quote societarie, crediti, immobili e disponibilità finanziarie. Tali operazioni, secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbero state caratterizzate dall'assenza di reali corrispettivi economici, dalla mancata tracciabilità dei pagamenti, dalla carenza di adeguata documentazione contabile e dal coinvolgimento degli stessi soggetti economici.

Per gli investigatori, tali condotte sarebbero state finalizzate a sottrarre il patrimonio aziendale e personale alla garanzia dei creditori, compromettendo in maniera significativa le possibilità di recupero delle somme dovute.

L'operazione, sottolinea la Guardia di Finanza, conferma l'impegno del Corpo nel contrasto ai reati economico-finanziari e nella tutela della legalità e del corretto funzionamento del mercato.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che, nei confronti degli indagati, vale il principio della presunzione di innocenza fino all'eventuale sentenza definitiva di condanna.