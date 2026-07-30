  • A3 dottor Gianni catalanotto
  • A3bis Farmacia Rotolo
  • Martino Beverage A3 bis dal 1 luglio
  • Effeviauto dal 11 giugno R2
  • 1.9. vapes sigarette elettroniche R2 dal 4 novembre
  • Casa Shop Castelvetrano R2 dal 1 ottobre 2025 al 1 ottobre 2026
  • Lube R3 dal 2 gennaio

Poggioreale, eletto il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Resta sempre aggiornato

di: Mariano Pace - del 2026-07-30

Commenti
Immagine articolo: Poggioreale, eletto il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

Il consiglio comunale di Poggioreale ha eletto il suo nuovo presidente. E’ Lorenzo Pagliaroli, 46 anni, coniugato con due figlie, imprenditore agricolo. E’ stato eletto, ieri sera, con i voti del gruppo “Rinascimento per Poggioreale” che sostiene l’azione politico-amministrativa del sindaco Carmelo Palermo e del gruppo minoritario “Terra Viva”. Mentre il consigliere comunale Calogero Aloisio si é astenuto.

  • Fratelli Clemente Febbraio 2023 a7

    • Quest’ultimo, in aula, ha comunicato di dichiararsi, d’ora in avanti, ”indipendente” rispetto al gruppo Rinascimento per Poggioreale. Lorenzo Pagliaroli subentra a Sandro Ippolito, dimessosi dalla carica di presidente lo scorso 14 luglio. E’ stato il consigliere comunale Melchiorre Augello, nella sua qualità di capogruppo di “Rinascimento per Poggioreale”, ha chiedere al collega Pagliaroli la sua disponibilità ad
    esercitare le funzioni di presidente del consiglio comunale. E Pagliaroli ha detto “si”.

    Il neo presidente Pagliaroli non é decisamente nuovo per l’esperienza politico-amministrativa. In passato, infatti, ha ricoperto la carica di sindaco, dal 2013 al 2018.E prima, di assessore comunale sotto la ”sindacatura” di Leonardo Salvaggio e dal 2023 consigliere comunale.

  • Multimedical H7 dal 15 aprile 2026

    • “Ringrazio i consiglieri comunali che mi hanno votato - ha dichiarato il neo-presidente Lorenzo Pagliaroli - Colgo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Sandro Ippolito che, per tre anni, ha guidato con imparzialità il consiglio comunale e per quanto fa fatto in questo periodo. Voglio precisare - ha proseguito Pagliaroli - che per noi del gruppo Terra Viva non é un cambio di casacca in quanto
    resteremo all’opposizione.

    Un’opposizione costruttiva come abbiamo fatto in questi tre anni. Mi impegno ad essere un presidente del consiglio comunale garante di tutti i consiglieri comunali. Vi ringrazio ancora una volta per avermi votato. Spero - ha concluso Lorenzo Pagliaroli - di essere all’altezza nell’esercitare il ruolo di presidente del consiglio comunale”.

    Vuoi essere aggiornato in tempo reale sulle notizie dalla Valle del Belìce? Clicca “Mi piace” su Castelvetranonews.it o seguici su Twitter

  • Conad temporanea H2 dal 1 luglio
  • keidea A4 modificato 9 aprile 2025
  • sagra salsiccia 2026 dal 20 luglio
  • a4 lisciandra
  • Sagra busiata A4 Salemi
  • Super Conveniente H2 dal 21 gennaio
  • Catalanotto Ottica 2 nuova promo ferragosto H2
  • Pierrot Marinella apertura a pranzo 2025 A4
  • Tenuta Repiè A4 dal 17 luglio
  • Commedia Elio fino al 6 agosto A5

    • Il mercatino dei lettori

    Invia il tuo annuncio

    Dopo aver selezionato l'immagine sarà necessario attendere la conferma, che verrà visualizzata qui in basso

    Il lettore scrive

    21 Luglio - Lettore scrive, l'appello di un residente: "In via Cavallaro a Marinella si corre troppo, servono dissuasori di velocità"

    16 Luglio - Lettore scrive, aree private abbandonate a Castelvetrano cresce la preoccupazione dei residenti: "Costretti a fare i conti con chi spaccia"

    16 Luglio - Strada Triscina-Tre Fontane, un pericolo quotidiano: "Servono bonifica della vegetazione e dissuasori di velocità"

    13 Luglio - Il lettore scrive: "Perché quella barca è ancora lì?" La denuncia dei cittadini

    10 Luglio - Castelvetrano, degrado dopo il mercato del martedì: la denuncia dei residenti

    I più letti

    Castelvetrano piange Roberto Centonze, carabiniere di 48 anni: esempio di servizio e coraggio

    Salemi, muore 89enne dopo uno scontro frontale in via Rocca San Leonardo

    Marinella, turisti francesi in difficoltà tra le onde: scattano i soccorsi

    Marinella, lite per futili motivi finisce nel sangue: un ferito

    Un ponte tra Sicilia e Arabia Saudita: a promuovere il dialogo internazionale l’imprenditore castelvetranese Gianfranco Di Maio