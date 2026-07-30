Poggioreale, eletto il nuovo Presidente del Consiglio Comunale

di: Mariano Pace - del 2026-07-30

Il consiglio comunale di Poggioreale ha eletto il suo nuovo presidente. E’ Lorenzo Pagliaroli, 46 anni, coniugato con due figlie, imprenditore agricolo. E’ stato eletto, ieri sera, con i voti del gruppo “Rinascimento per Poggioreale” che sostiene l’azione politico-amministrativa del sindaco Carmelo Palermo e del gruppo minoritario “Terra Viva”. Mentre il consigliere comunale Calogero Aloisio si é astenuto.

Quest’ultimo, in aula, ha comunicato di dichiararsi, d’ora in avanti, ”indipendente” rispetto al gruppo Rinascimento per Poggioreale. Lorenzo Pagliaroli subentra a Sandro Ippolito, dimessosi dalla carica di presidente lo scorso 14 luglio. E’ stato il consigliere comunale Melchiorre Augello, nella sua qualità di capogruppo di “Rinascimento per Poggioreale”, ha chiedere al collega Pagliaroli la sua disponibilità ad

esercitare le funzioni di presidente del consiglio comunale. E Pagliaroli ha detto “si”.

Il neo presidente Pagliaroli non é decisamente nuovo per l’esperienza politico-amministrativa. In passato, infatti, ha ricoperto la carica di sindaco, dal 2013 al 2018.E prima, di assessore comunale sotto la ”sindacatura” di Leonardo Salvaggio e dal 2023 consigliere comunale.

“Ringrazio i consiglieri comunali che mi hanno votato - ha dichiarato il neo-presidente Lorenzo Pagliaroli - Colgo l’occasione per ringraziare il presidente uscente Sandro Ippolito che, per tre anni, ha guidato con imparzialità il consiglio comunale e per quanto fa fatto in questo periodo. Voglio precisare - ha proseguito Pagliaroli - che per noi del gruppo Terra Viva non é un cambio di casacca in quanto

resteremo all’opposizione.

Un’opposizione costruttiva come abbiamo fatto in questi tre anni. Mi impegno ad essere un presidente del consiglio comunale garante di tutti i consiglieri comunali. Vi ringrazio ancora una volta per avermi votato. Spero - ha concluso Lorenzo Pagliaroli - di essere all’altezza nell’esercitare il ruolo di presidente del consiglio comunale”.