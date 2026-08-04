Il lettore scrive, l'appello di una cittadina: "Più sanzioni contro chi sporca Piazza Matteotti"

di: Redazione - del 2026-08-04

Una residente di Piazza Matteotti, a Castelvetrano, scrive alla nostra redazione per segnalare lo stato di degrado in cui versa quotidianamente una delle piazze più centrali della città. La cittadina racconta di assistere ormai da tempo a una situazione che, a suo dire, appare sempre più difficile da accettare, soprattutto considerando che nell'area sono presenti uffici comunali, una banca e diverse attività commerciali.

«Purtroppo – scrive – da troppo tempo la zona è in continuo degrado. Mi chiedo come sia stato possibile che un luogo così centrale sia diventato in queste condizioni. Quasi mi vergogno nel vedere la piazza ridotta così». A corredo della segnalazione, la residente ha inviato una fotografia che documenta lo stato in cui, secondo quanto riferisce, si presenta la piazza con frequenza.

Pur riconoscendo che una parte delle responsabilità ricade anche sull'inciviltà di alcuni cittadini, la lettrice propone un maggiore controllo del territorio. «Perché non multare chi non rispetta le regole? Gli incassi delle sanzioni potrebbero essere reinvestiti per garantire una migliore pulizia e il mantenimento dei servizi», conclude.

Una segnalazione che riporta l'attenzione sul tema del decoro urbano e sulla necessità di coniugare controlli, senso civico e interventi costanti per preservare gli spazi pubblici della città.