Castelvetrano, "La buca sta per compiere gli anni": l'ironica denuncia di un lettore da via Scinà

di: Redazione - del 2026-08-05

Una segnalazione dai toni ironici, ma che porta alla luce un problema che, secondo quanto racconta un nostro lettore, si trascina ormai da anni. Siamo in via Scinà, nei pressi del civico 18, dove una buca presente al centro della carreggiata sarebbe ormai diventata una presenza "storica". Il residente, con sarcasmo, scrive che "tra poco compirà l'anniversario" e invita simbolicamente tutti gli abitanti della zona a partecipare ai festeggiamenti.

«Non è di grosse dimensioni e nemmeno particolarmente profonda – racconta – ma è irregolare e i suoi contorni sono ormai smussati dall'erosione naturale. È nata circa dieci anni fa dopo uno scavo eseguito per la riparazione di alcune condotte e da allora è rimasta lì, diventando quasi una presenza fissa».

Il lettore prosegue con una provocazione, parlando addirittura di una fantomatica raccolta fondi per installare un monumento in suo onore, a testimonianza dell'affetto – rigorosamente ironico – maturato nel tempo nei confronti della buca.

La riflessione si sposta poi sui recenti lavori effettuati in via Antonio Milano, dove sono stati eseguiti interventi di scavo e successivo ripristino del selciato. «La riparazione lì è stata eseguita in maniera impeccabile – scrive con evidente sarcasmo – e mi chiedo perché non si possa intervenire anche in via Scinà, che confluisce proprio su quella strada».

Infine, la conclusione, ancora una volta affidata all'ironia: «Ormai tutti la conoscono e la evitano, visto che si trova proprio al centro di una strada a senso unico. Non voglio dilungarmi per una buca... ci siamo tanto, ma tanto affezionati».

Una segnalazione che, al di là del tono scherzoso, richiama l'attenzione sulla necessità di intervenire per eliminare una criticità che, seppur ormai nota ai residenti, continua a rappresentare un disagio per chi percorre quotidianamente la via.