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Triscina, corse notturne e schiamazzi nel parcheggio del Parco: "Segnaliamo da anni, ma nessuno interviene"

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di: Redazione - del 2026-08-03

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Dopo la tragedia che ha scosso la comunità con la morte del giovane di 17 anni, arriva alla nostra redazione la testimonianza di un lettore che lancia un nuovo appello alle istituzioni affinché vengano adottati provvedimenti concreti per garantire maggiore sicurezza a Triscina. A scrivere è Salvatore, castelvetranese che da anni vive e lavora nel Nord Italia ma che, come molti concittadini, trascorre il periodo estivo nella località balneare insieme alla propria famiglia. Nel suo messaggio racconta di una situazione che, a suo dire, si ripete ormai da almeno cinque anni nell'area parcheggio dell'ingresso del Parco Archeologico dal lato Triscina.

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    • «Ogni sera, intorno alle 23, il parcheggio si trasforma in un inferno a cielo aperto – scrive –. Ci sono corse di motocicli, monopattini elettrici e, in alcuni casi, persino automobili, a dimostrazione che non si tratta soltanto di ragazzi. A tutto questo si aggiungono urla, schiamazzi, musica ad alto volume e danneggiamenti». Il lettore afferma di aver segnalato più volte la situazione, insieme ad altri residenti, senza però vedere interventi risolutivi. «È una situazione che va avanti da anni – prosegue – tanto che ormai non parcheggio più la mia automobile in quell'area per timore di danneggiamenti». Secondo quanto riferisce, il caos proseguirebbe fino alle prime luci dell'alba, «più o meno fino alle cinque del mattino», nel silenzio delle istituzioni e senza che siano stati adottati provvedimenti efficaci.

    Infine, il suo messaggio si conclude con un appello affinché la recente tragedia possa rappresentare un momento di riflessione e di svolta. «Spero che questa mia segnalazione possa essere utile affinché non si debbano più piangere altri eventi drammatici come quello accaduto ieri», conclude Salvatore, affidando alla nostra redazione la speranza che le autorità possano intervenire per restituire sicurezza e tranquillità a un'area frequentata ogni giorno da residenti e turisti.

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