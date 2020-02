Gibellina, Il Sindaco Sutera annuncia la sua candidatura. "Obiettivo continuare l’attività svolta in questi anni"

del 2020-02-24

“Soddisfazione per l’attività amministrativa sin qui svolta e continuità per il futuro del nostro paese.” Queste sono le considerazioni e i sentimenti che hanno spinto i consiglieri comunali di maggioranza del gruppo consiliare “Gibellina riparte con Sutera sindaco” a chiedere a Salvatore Sutera la sua ricandidatura alle prossime elezioni amministrative di maggio:

«Il nostro invito al sindaco -spiegano i consiglieri - è quello di continuare l’attività svolta in questi anni, nel migliorare la vivibilità del paese, ponendo attenzione a tutti i suoi aspetti: da quello sociale a quello agricolo, dall’ambito culturale-turistico a quello urbanistico e del decoro urbano».

L’invito al medico, sindaco da cinque anni, è avvenuto con la condivisione di questa proposta anche da parte dell’attuale squadra assessoriale. «Il nostro impegno per la ricandidatura di Salvatore Sutera è altresì condiviso da gruppi di sostenitori e da liberi cittadini e si muove in uno spirito di apertura per un percorso condiviso verso nuove istanze e progetti”. Nelle prossime ore il Sindaco Salvatore Sutera rilascerà le sue dichiarazioni circa l'invito ricevuto alla sua ricandidatura.