Si torna alle urne a Campobello, Gibellina e Marsala. Prime scintille politiche tra annunci e smentite

del 2020-03-03

Il prossimo 19 aprile si torna alle urne per l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale in tre comuni della provincia di Trapani.

A Campobello di Mazara, quache giorno fa è stata ufficializzata la ricandidatura del sindaco uscente Giuseppe Castiglione, che si ripropone di ultimare quanto iniziato e programmato in questi cinque anni trascorsi. Ufficiale anche la candidatura di Doriana Licata, presidente dell'associazione "Vivere Campobello", nata a fine Agosto.

Probabile che si presentino ulteriori personalità a candidato sindaco, ma gli scenari non sono del tutto delineati, come del resto anche a Gibellina, ove il sindaco uscente, Sutera, ha reso noto la sua ricandidatura tramite il vice sindaco, l'assessore alla cultura, critico d'arte Tanino Bonifacio, che ha dato un notevole contributo per la città in questo periodo, e che, con tutta probabilità, si spenderà durante i prossimi mesi per la conferma del Sindaco uscente Salvatore Sutera.

Scende in campo inoltre, il consigliere uscente di opposizione, Salvatore Tarantolo, con una coalizione civica popolare. "La Città deve tornare a splendere in tutti i sensi deve essere vissuta e visitata in tutte le sue zone - ha dichiarato Tarantolo nel corso di una recente intervista. Non dobbiamo più pensare Gibellina come una Città normale , Gibellina deve essere pensata come ad un grande quartiere ben curato in tutti i suoi particolari dalle piazze ai marciapiedi all arredo urbano a tutta la viabilità urbana.

Si ricandida Massimo Grillo a Marsala, sostenuto anche dalla deputato regionale on. Eleonora Lo Curto (UDC), secondo una nota diramata alla stampa, e dai moderati. Forza Italia invece sosterrà la corsa di Giulia Adamo, che ritorna in campo nella sua città, affiancata dalla Lega. Non si ripresenterà l'attuale sindaco, dott. Di Girolamo, che secondo indiscrezioni potrebbe essere "sostituito" dal suo vice, Agostino Licari o da altre personalità.