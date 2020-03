Imprenditorialità e posti di lavoro in Sicilia. Questa sera a "Parliamone" Edoardo Pace e Gianluca Dierna

di: Redazione - del 2020-03-04

Stasera, alle ore 20.15, in onda su Cnews.it una nuova puntata di "Parliamone". Ospiti Edoardo Pace, imprenditore nel campo della meccanica da vent'anni, responsabile dell'azienda Antem, dinamica azienda specializzata di robotica e meccanica di precisione, con sede a Partanna e l'ing Gianluca Dierna.

Si parlerà di imprenditorialità e delle opportunità occupazionali, che potrebbero realizzarsi in futuro nel belicino e in tutta la regione, proprio grazie ad alcuni progetti in itinere. L'industrializzazione può avere un ruolo fondamentale nella rinascita di un territorio come la nostra regione.

La meccanica viene individuata come protagonista nella crescita dei prossimi anni, insieme al settore degli autoveicoli e all'elettrotecnica, e rappresenta la base per il rinnovamento della manifattura italiana, sempre più bisognosa di contaminazioni per l'innovazione.