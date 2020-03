La Folgore resta in scia dello Sciacca capolista. Vittorie anche per la Mazarese e il San Vito

di: Elio Indelicato - del 2020-03-04

Il verdetto della 24° giornata del campionato di Promozione sorride alle tre trapanesi. La Folgore cala il poker contro il fanalino di coda e resta in scia dello Sciacca capolista. Tre punti d’oro anche per il San Vito Lo Capo contro il Casteltermini e per la Mazarese vittoriosa sul Lascari.

La Dolce Onorio Folgore si sbarazza della Gattopardo, che era riuscita nel primo tempo a finire la gara a rete inviolate, sul neutro di Castellammare. L’allenatore dei rossoneri Bonino aveva visto sfumare tante occasioni in avanti, sprecate dai suoi, o per eccesso di sicurezza o per poca convinzione, che avevano fatto preoccupare il bel gruppo di ultras che non ha mai fatto mancare l’apporto alla squadra anche lontano dal Paolo Marino.

Lo stesso allenatore sulla gara: “sono quelle partite che sulla carta sono facilissime, che prendi magari sotto gamba e rischi di non vincerle. Alla fine del primo tempo ho catechizzato i miei ragazzi che sono entrati in campo nella ripresa con una maggiore convinzione e poi il risultato alla fine parla chiaro.”

Per fortuna, dopo la difficile trasferta di Bagheria, la Folgore ritornerà a giocare al Paolo Marino contro il forte Casteltermini e in queste due gare si gioca una buona fetta del suo campionato, fermo restando che la Folgore ha anche la possibilità per il salto di categoria del treno della Coppa Italia.

Il San Vito, ottimamente guidato da Nico Del Giudice, ha battuto il temutissimo Casteltermini, quest’ultimo agguantato al terzo posto dalla Mazarese: “Bella gara, avevamo bisogno di fare punti per raggiungere al più presto la quota salvezza, che ancora ci manca matematicamente. Partita a viso aperto, combattuta che abbiamo meritato di vincere anche se gli ospiti hanno avuto qualche occasione per farci male.” La rete decisiva è stata messa a segno da Peppe Castiglione, un buon viatico per lui in una stagione un po’ difficile anche per via di qualche infortunio che l’ha tenuto lontano dai campi di gioco.

La Mazarase con una cinquina e con una tripletta del suo ariete Pepe Rustico, giunto alla 29 rete in questo campionato, raggiunge al terzo posto il Casteltermini e mantiene salda la voglia e le possibilità di giocarsi le sue carte per accedere in Eccellenza. L’allenatore Stefano Pizzitola: “Gara senza storia, dopo il pareggio degli ospiti abbiamo rischiato qualcosina, ma ci siamo ricompattati e la vittoria è arrivata senza grossi problemi. Continueremo a lottare contro tutte le formazioni per arrivare quanto meno terzi”.