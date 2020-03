Tra scatti d'autore, conoscenza e amore per il nostro territorio. Storia di Enzo Napoli

di: Giuseppe L. Bonanno - del 2020-03-06

Vincenzo Napoli, bancario in pensione, cultore dello sport podistico (nel cui ambito è stato ventotto volte campione regionale) e di fotografia, ha creato un grande archivio di immagini relative ai monumenti castelvetranesi, ai luoghi, ai fatti ed agli eventi della città; gli è stato conferito il premio “Città di Castelvetrano”; ha messo a disposizione foto, tavole, schizzi e piantine, frutto della sua profonda conoscenza del territorio e della città, per alcuni dei libri più importanti, stampati in questi ultimi anni, che riguardano storia e monumenti di Castelvetrano, fornendo foto anche a studiosi italiani e stranieri.

Ha realizzato anche foto per cartoline illustrate, divulgate in tutto il mondo; sono sue anche quasi tutte le foto dei due numeri speciali che la rivista “Kalós” ha dedicato a Castelvetrano Selinunte, le foto di quasi tutti i dépliant relativi a di Selinunte, stampati dal 2000 ad oggi, molte di quelle delle guide di Selinunte edite da La Medusa editrice.

Da sempre appassionato di archeologia, ha seguito e fotografato gli scavi effettuati nella zona archeologica sin dai primi anni ’70 del secolo scorso.

Ha realizzato o collaborato alla realizzazione di diversi saggi: Sull’ignoto autore di Ferdinando Tagliavia ed Aragona conservato nella chiesa di san Domenico a Castelvetrano (1997); Carlo d'Aragona e le travi dipinte della Chiesa Madre. Araldica, storia e arte a Castelvetrano tra XV e XVII secolo (2002); La chiesa di S. Giovanni Battista a Castelvetrano: Opere d’arte mobili. Affreschi delle volte. Argenti (2004); La chiesa e il monastero dell’Annunziata in Castelvetrano (2008); La città Palmosa. Una storia di Castelvetrano. I – Dalle origini al XVII secolo (2010); La chiesa e il convento di san Domenico in Castelvetrano (2015); Il convento e la chiesa dei minimi di s. Francesco da Paola in Castelvetrano (2017); La chiesa parrocchiale di santa Lucia in Castelvetrano (2018); Palazzo Giglio-Quidera (2020).

Fra tutte le fotografie selinuntine di Enzo Napoli, proponiamo:

1. Tempio G, di Zeus, e Baglio Florio;

2. Rovine del Tempio G, del Tempio F e il Tempio E;

3. Tempio E, di Hera;

4. Corsa delle bighe a Selinunte (1994);

5. Tempio E;

6. Tempio C, di Apollo;