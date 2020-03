Autoservizi Salemi annuncia riduzione delle corse. Ecco le tratte interessate

del 2020-03-05

In seguito al DPCM emanato il 4 marzo 2020, con la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole d’Italia fino al 15 marzo, Autoservizi Salemi sta riscontrando una riduzione consistente delle esigenze di mobilità e una notevole diminuzione dei passeggeri.

Di conseguenza, dal 7 marzo al 15 marzo 2020, l’Azienda si trova costretta a rimodulare la programmazione quotidiana dei collegamenti di Trasporto Pubblico Locale da/per MARSALA AEROPORTO BIRGI MAZARA DEL VALLO CASTELVETRANO AEROPORTO PUNTA RAISI PALERMO.

Nello specifico, si comunica immediatamente la SOPPRESSIONE DELLE SEGUENTI CORSE nelle date indicate:

SABATO 7 MARZO 2020 ore 06.00 da Palermo per Castelvetrano > Mazara del Vallo > Marsala ore 14.30 da Palermo per Aeroporto di Punta Raisi > Aeroporto TP Birgi > SS 115 > Marsala ore 09.30 da Marsala (via SS115) - ore 10.00 da Aeroporto TP Birgi per Aeroporto Punta Raisi > Palermo ore 06.45 da Marsala (via SP 21) - ore 07.15 da Aeroporto TP Birgi per Aeroporto Punta Raisi > Palermo

DOMENICA 8 MARZO 2020 ore 06.00 da Marsala (via SP 21) - ore 06.30 da Aeroporto TP Birgi per Aeroporto Punta Raisi > Palermo ore 09.00 da Marsala (via SS115) - ore 09.30 da Aeroporto TP Birgi per Aeroporto Punta Raisi > Palermo ore 12.30 da Marsala (via SP 21) - ore 13.00 da Aeroporto TP Birgi per Aeroporto Punta Raisi > Palermo ore 15.30 da Marsala (via SS115) - ore 16.00 da Aeroporto TP Birgi per Aeroporto Punta Raisi > Palermo ore 09.00 da Palermo > Aeroporto Punta Raisi > SP21 > Aeroporto TP Birgi > Marsala ore 12.30 da Palermo > Aeroporto Punta Raisi > Aeroporto TP Birgi > SS115 > Marsala ore 16.00 da Palermo > Aeroporto Punta Raisi > SP21 > Aeroporto TP Birgi > Marsala ore 18.30 da Palermo > Aeroporto Punta Raisi > Aeroporto TP Birgi > SS115 > Marsala.

Seguiranno a breve ulteriori comunicazioni per la settimana dal 9 al 15 Marzo 2020. Si invitano tutti gli interessati a visitare il sito www.autoservizisalemi.it per un continuo e tempestivo aggiornamento.