CVtrano, corsa ai supermercati e alcune attività sospese in via precauzionale. Lettera aperta di Lola Parrucchieri e Truccatori

del 2020-03-10

Dopo la pubblicazione del Decreto “Resto a casa” in tutta Italia le varie attività commerciali stanno rimodulando orari e in alcuni casi sono state abbassate, momentaneamente, le saracinesche. Anche a Castelvetrano bar e ristoranti dovranno seguire le limitazioni imposte. La corsa al supermercato è scattata nelle scorse ore e in giro si vedono poche persone. Alcune attività in via precauzionale hanno deciso di chiudere momentaneamente e in via precauzionale.

Tra queste “Lola Parrucchieri e Truccatori” che, tramite i social, ha annunciato la sospensione temporanea di tutte le attività con una lettera aperta che riportiamo di seguito:

“Care clienti, la vostra salute e quella dei nostri collaboratori è la nostra priorità. Da sempre e a maggio ragione in questi ultimi giorni di emergenza sanitaria ci siamo impegnati a rispettare le norme igieniche e a garantire le migliori condizioni di servizio. In maniera del tutto autonoma Lola Parrucchieri e truccatori ha deciso di chiudere il salone per questa settimana. Speriamo di tornare operativi Martedì 17 Marzo. Siamo certi capirete la nostra decisione”.