Calo delle donazioni di sangue, l'appello del presidente dell'Avis provinciale

del 2020-03-12

#CoronaVirus #Pandemia #Dpcm #EmergenzaSanitaria, tutte parole che stanno oramai inondando le nostre giornate, i nostri pensieri, i nostri incubi, modificando il nostro stile di vita.

Si cerca di contrastare il contagio con #RestiamoAcasa ma con questo mio pensiero voglio focalizzare l'attenzione anche su un aspetto che molti in questi giorni magari sottovalutano.

Se diminuiscono ancora le donazioni di sangue o si bloccasse questa attività, si aprirebbe una grave "falda" nel sistema trasfusionale che potrebbe creare qualche problema serio a coloro che devono fare le trasfusioni per vivere, per le emergenze, per i trapianti e gli interventi chirurgici.

La Sicilia non è autosufficiente, e con la compensazione interregionale si riesce a sopperire le mancanze di emazie. Ma questa è una pandemia che ha colpito iniziamelmente le regioni del nord che sono quelle più virtuose per donazioni di sangue.

Dato che si parla di calo delle donazioni con punte del 34% in alcune regioni, e anche in Sicilia si registra un certo calo, forse sarebbe il caso di prendere consapevolezza della criticità in maniera seria. Basta avere presente che senza donatori o donazioni non ci possono essere sacche di sangue disponibili.

#AvisNonSiFerma #AvisiniNonFermiamoci, rispettando le direttive e procedure dettate dalle autorità, contattate la sede Avis più vicina, programmate e prenotate la Vs donazione o test pre donazione, rispettate il protocollo triage del donatore, fate l'autocertificazione per donazione di sangue (trovi il modello su www.avisprovincialetrapani.it) e #EscoSoloPerAndareAdonare per il resto #RestateAcasa.

Colgo l'occasione per ringraziare di cuore i dirigenti associativi, volontari, Donatori, personale sanitario, tutto il mondo avisino che si sta adoperando, anche in questo momento così difficile, per svolgere l'attività di donazione in tutta sicurezza.

P. S. per chi non è donatore ed è nelle condizioni di diventarlo, forse ora più di prima, è il momento che consideri questo gesto di altruismo e civismo.

Certo di una vostra comprensione, cordiali saluti.

Francesco Licata

Presidente Avis Provinciale Trapani