Autoservizi Salemi. Ecco la programmazione quotidiana da oggi fino al 22 marzo

del 2020-03-13

In seguito a tutti i provvedimenti d’urgenza emanati con DPCM nei giorni precedenti, con una drastica riduzione della mobilità personale, Autoservizi Salemi si trova costretta a modificare radicalmente, in via temporanea dal 13 al 22 marzo 2020, la programmazione quotidiana dei collegamenti di Trasporto Pubblico Locale da/per MARSALA, MAZARA DEL VALLO, CAMPOBELLO DI MAZARA, CASTELVETRANO, SALEMI, AEROPORTO PUNTA RAISI PALERMO.

Vengono TEMPORANEAMENTE SOSPESI i collegamenti da/per Marsala VIA SP21 e, di conseguenza, le fermate intermedie all’AEROPORTO DI TRAPANI-BIRGI.

A rettifica di qualsiasi programmazione provvisoria precedente, SI COMUNICA CHE NEL PERIODO 13 MARZO 2020 – 22 MARZO 2020 RIMANGONO OPERATIVE ESCLUSIVAMENTE LE CORSE T.P.L. SOTTO ELENCATE.

CORSE FERIALI VIA MAZARA

Andata

ore 04.50 da Marsala – ore 05.20 da Mazara del Vallo per Aeroporto Punta Raisi > Palermo

ore 05.30 da Marsala – ore 06.00 da Mazara del Vallo per Palermo

ore 06.30 da Marsala – ore 07.00 da Mazara del Vallo per Palermo (dal lunedì al venerdì)

ore 10.30 da Marsala – ore 11.00 da Mazara del Vallo per Aeroporto Punta Raisi > Palermo

ore 14.30 da Marsala – ore 15.00 da Mazara del Vallo – ore 15.30 da Castelvetrano per Palermo

ore 16.30 da Marsala – ore 17.00 da Mazara del Vallo – ore 17.30 da Castelvetrano per Palermo

Ritorno

ore 07.15 da Palermo per Castelvetrano > Mazara del Vallo > Marsala

ore 11.00 da Palermo – ore 11.45 da Aeroporto Punta Raisi per Mazara del Vallo > Marsala

ore 14.00 da Palermo per Mazara del Vallo > Marsala (dal lunedì al venerdì)

ore 15.00 da Palermo – ore 15.45 da Aeroporto Punta Raisi per Mazara del Vallo > Marsala

ore 17.00 da Palermo per Mazara del Vallo > Marsala

ore 19.30 da Palermo – ore 20.15 da Aeroporto Punta Raisi per Mazara del Vallo > Marsala

CORSE FESTIVE VIA MAZARA

Andata

ore 07.30 da Marsala – ore 08.00 da Mazara del Vallo per Aeroporto Punta Raisi > Palermo

ore 10.30 da Marsala – ore 11.00 da Mazara del Vallo – ore 11.30 da Castelvetrano per Aeroporto Punta Raisi > Palermo

ore 17.00 da Marsala – ore 17.30 da Mazara del Vallo per Aeroporto Punta Raisi > Palermo

Ritorno

ore 08.15 da Palermo per Castelvetrano > Mazara del Vallo > Marsala

ore 14.15 da Palermo – ore 15.15 da Aeroporto Punta Raisi per Castelvetrano > Mazara del Vallo > Marsala

ore 20.00 da Palermo – ore 20.45 da Aeroporto Punta Raisi per Mazara del Vallo > Marsala

CORSE VIA SALEMI – SOLO FERIALI

Andata

ore 05.30 da Marsala – ore 06.00 da Salemi per Palermo

Ritorno

ore 14.00 da Palermo per Salemi > Marsala

CORSE FERIALI CAMPOBELLO DI MAZARA E CASTELVETRANO

Andata

ore 05.15 da Campobello di Mazara– ore 05.30 da Castelvetrano per Palermo

ore 07.00 da Campobello di Mazara– ore 07.15 da Castelvetrano – ore 07.35 da Svincolo A29 Gibellina per Palermo

ore 11.00 da Campobello di Mazara – ore 11.15 da Castelvetrano – ore 11.35 da Svincolo A29 Gibellina per Palermo

ore 15.30 da Castelvetrano per Palermo

ore 17.30 da Castelvetrano per Palermo

Ritorno

ore 11.00 da Palermo per Castelvetrano > Campobello di Mazara

ore 15.00 da Palermo per Svincolo A29 Gibellina > Castelvetrano > Campobello di Mazara

ore 17.00 da Palermo per Svincolo A29 Gibellina > Castelvetrano > Campobello di Mazara

CORSE FESTIVE CAMPOBELLO DI MAZARA E CASTELVETRANO

Andata

ore 07.45 da Campobello di Mazara– ore 08.00 da Castelvetrano per Palermo

ore 17.45 da Campobello di Mazara– ore 18.00 da Castelvetrano per Palermo

Ritorno

ore 10.00 da Palermo per Castelvetrano > Campobello di Mazara

ore 20.00 da Palermo per Castelvetrano > Campobello di Mazara

Si invitano tutti gli interessati a visitare il sito www.autoservizisalemi.it per un continuo e tempestivo aggiornamento.