“Dal personale Asp di Trapani abnegazione e massimo impegno”. Parla il Direttore Asp Fabio Damiani

del 2020-03-14

Arrivano le parole di ringraziamento del direttore ASP Damiani nei confronti del personale medico che in questi giorni si sta spendendo affinché l'emergenza possa essere limitata il più possibile .

" Vorrei ringraziare uno i miei medici , infermieri e oss e personale tutto per il sacrificio che fanno oltre la normale abnegazione garantendo a tutti una sicurezza medica . L’asp di Trapani ha messo in campo una grande capacità organizzativa ad oggi abbiamo pronti 30 posti per covid19 positivi e 14 posti di terapia intensiva . A breve avremo pronti 3 posti di malattie infettive a pressione negativa e 4 posti a pressione negativa nel reparto di pneuomologia di Trapani . Stiamo lavorando per avere entro 20/30 gg 6 posti di terapia intensiva in più ed altri 30 posti di degenza per covid 19. Abbiamo comprato 31 respiratori che arriveranno a breve . Stiamo resistendo con in dispositivi di protezione individuale per il Personale reperendoli dappertutto . Abbiamo allestito un’area di emergenza straordinaria con 10 posti letto davanti l’ospedale di Trapani . E strutture mobili di rianimazione a Trapani e Marsala . Tutto ciò non senza un sacrificio particolare . Purtroppo infatti diversi dipendenti dell’azienda sono risultati positivi al covid19 e sono in isolamento . Un dipendente mi ha detto che tra i soldati ci sono i maggiori feriti . Ma noi andiamo avanti e ce la faremo . Ricordate che se volete aiutare noi e il Paese non basta battere le mani come oggi ma DOVETE STARE A CASA"