Coppia marsalese positiva al Corona virus. Il figlio sarebbe rientrato da Milano

del 2020-03-16

Confermata la positività di altre due persone nella provincia di Trapani, nella serata di eri. Si tratterebbe di una coppia marsalese, il cui figlio sarebbe rientrato da Milano nei giorni scorsi, secondo quanto riportato dal giornale Trapanisi.it. I due coniugi avrebbero ospitato, presso la loro abitazione, anche parenti provenienti da Messina.

Sono in corso i controlli del caso, mentre si apre la riflessione nella comunità e alla Regione. E’ destinato a salire il bilancio dei contagi in Sicilia se non si rispetteranno le disposizioni del decreto #iorestoacasa, uscendo di casa solo per andare a lavoro e per fare la spesa di alimentari o farmaci.

L'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza ha affermato che sono ben 31mila i siciliani rientrati e che si sono registrati sul sito di monitoraggio della Regione Siciliana.

Non è il momento di fare i furbi, tanto meno di essere leggeri, e a testimoniarlo anche la richiesta del governatore Nello Musumeci al Ministro dei trasporti Paola De Micheli di sospendere tutti i collegamenti con la Regione. E’ necessario, ora più che mai, isolare l’isola, anche se in molti avrebbero ritenuto opportuno farlo molto prima.

La quarantena - ricordiamo - è obbligatoria per tutti coloro che rientrano e sono rientrati dalle altre regioni e dall'estero, i quali hanno l'obbligo di registrarsi presso il sito della regione clicca qui, comunicarlo al Comune (mediante la mail ufficiale dell'Ente), al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta.

E' obbligatorio osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento per 14 giorni dall’arrivo con divieto di contatti sociali, di spostamento e di viaggi.

Pertanto, anche i familiari, che vivono a contatto con i rientrati, - a meno che questi ultimi si sottopongano ad autoisolamento dal resto della famiglia, consigliabile eventualità - devono osservare la quarantena, per non essere a rischio di contagio, come i due signori marsalesi.