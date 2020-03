CVetrano, dalla Giunta ok al progetto da 78 Mila Euro per la manutenzione straordinaria del Centro Servizi

di: Redazione - del 2020-03-17

Approvato il progetto di manutenzione straordinaria del Centro Servizi Integrato di viale Autonomia Siciliana per un importo di circa 78 Mila Euro da parte della Giunta del Comune di Castelvetrano. Erano i primi mesi del 2017, quando venivano murate tutte le finestre per fermare lo scempio dei vandali e dei ladruncoli in azione, che avevano portato via infissi, centraline elettriche, impianti esterni di luce, come abbiamo documentato in questo articolo ( clicca qui per leggere ).

ll Centro Servizi Integrato nel Piano per gli Insediamenti produttivi era stato realizzato anni addietro con un finanziamento da 944 mila Euro, e avrebbe dovuto essere il cuore pulsante per l'area, offrendo i servizi di un ufficio postale, uno sportello bancario, un punto ristoro, un centro direzionale ed una sala per convegni, manifestazioni, mostre e briefing, nonché un area esterna per mirati interventi di verde attrezzato.

Ma a fronte delle buone intenzioni la realtà è stata ben diversa. In passato, infatti, la vera difficoltà a fare decollare la struttura era collegata al fatto che, in virtù di un precedente vincolo con la Regione, gli interessati dovessero versare un cannone annuo di 136.000 euro, somma difficile da recuperare da parte di tutti i commercianti. Il Sindaco Errante dopo varie gare di aggiudicazione andate deserte riuscì a fare liberalizzare il canone. Noi si è mai arrivati all’affidamento in gestione e nel frattempo i furti continuavano. Da qui la decisione del 2017 di murare le finestre.

L’obiettivo che la presente Amministrazione persegue a seguito dell’ok della Giunta al progetto di ristrutturazione è quello di assegnare detto immobile, previa procedura di evidenza pubblica, a soggetti privati a fronte del pagamento di un canone annuale.