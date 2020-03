del 2020-03-17

Arriva la conferma di un ulteriore caso di corona virus in provincia di Trapani. Si tratterebbe di un uomo di Paceco, rientrato dal nord da qualche giorno, dopo essersi sottoposto ad una visita medica. Secondo quanto riportato da Trapanisi.it, si tratterebbe di un ex barista, che si trovava in quarantena volontaria.