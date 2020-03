"Imagine" di John Lennon. Un pò di musica per accompagnare le giornate dei nostri lettori

di: Franco Calcara - del 2020-03-22

Amici di Castelvetranonews, come collaboratore di questa testata giornalistica, oggi avrei voluto scrivere un articolo dei miei sulla musica jazz e sui concerti che si sarebbero svolti in questo periodo nel nostro territorio.

Purtroppo, a causa del “coronavirus” tutte le attività artistiche sono state giustamente sospese assieme a tante altre e oggi ci ritroviamo #TUTTIACASA al fine di evitare i contagi che si stanno moltiplicando in tutto il mondo e soprattutto nella nostra nazione.

Sono contrario a fare i balletti dal balcone o ad improvvisati Karaoke etc., ma secondo me si può essere sobri e riflessivi anche con la musica avendo rispetto per le famiglie che oggi si ritrovano senza i loro cari a causa della terribile pandemia.

In questi giorni trascorsi a casa ho riflettuto su come potere, attraverso la musica, continuare ad essere sempre vicino agli affetti, alle relazioni sociali, agli amici e a tutto ciò che ci circonda.

Ho pensato perciò, come musicista, di registrare da casa con il pianoforte il brano “Imagine” , famosissima canzone di John Lennon realizzata nel 1971 durante la sua carriera da solista, dopo lo scioglimento dei Beatles.

Yōko Ono, seconda moglie di John Lennon e co-produttrice, disse che il messaggio di “ Imagine” si poteva sintetizzare dicendo che "siamo tutti un solo mondo, un solo paese, un solo popolo".

Anche #IORESTOACASA e sperando che tutto passi presto e si possa ritornare presto alla normalità vi invito ad ascoltare questo brano che dà tanta speranza e pace.