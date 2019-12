Cibi che depurano il fegato e fanno bene alla salute. Ecco quali sono

di: Graziella Palermo - del 2019-12-20

Alcuni cibi sono particolarmente indicati per il fegato. Certi agrumi per esempio, con la loro vitami na C, aiutano il nostro organo più complesso a eliminare le tossine. Anche le farine integrali contribuiscono allo scopo, così come altri alimenti. Eccoli.

LIMONE: Ha un elevato contenuto di vitamina C, che svolge la funzione di sintetizzare gli elementi tossici in sostanze facilmente eliminabili da fegato. È forse il frutto più efficace nella pulizia dell'organo.

POMPELMO: Come il limone, il frutto agisce positivamente attraverso la vitamina C. Soprattutto quello rosa, che aiuta anche ad abbassare la pressione arteriosa, stimola il fegato e brucia i grassi.

UVA: Questo frutto che vive sule nostre tavole fra l'estate e l'autunno ha proprietà anticancro e antiossidanti grazie ai polifenoli e al resveratrolo presente nella buccia dei chicchi neri. Il succo d'uva, unito al miele, funziona da depuratore del fegato. Anche l'uva passa stimola alcuni processi biochimici del fegato e aiuta a depurare il sangue.

AVOCADO: Il frutto sudamericano, carico di calorie ma dalle notevoli proprietà nutrizionali, stimola la produzione di glutatione, sostanza antiossidante che libera il fegato da tossine nocive e protegge dai danni provocati dai radicali liberi.

BROCCOLI: Le ricadute benefiche dei broccoli sull'organismo sono considerevoli: antiossidanti naturali, contribuiscono al benessere cardiovascolare. Le loro proprietà aiutano il fegato a produrre enzimi naturali che combattono le tossine.

NOCI: Alimento dai grandi benefici (è un potente antiossidante e antinfiammatorio), la noce contiene arginina, un aminoacido che agisce sul fegato per disintossicarlo.

MELA: Nel frutto della salute per eccellenza si trovano sostanze che agiscono sull'apparato digestivo allo scopo di espellere le tossine.

CEREALI: Tutti i cereali integrali contengono vitamine del gruppo B, dai benefici effetti sul funzionamento del fegato.

