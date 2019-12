Mangiare dolci nonostante la dieta? Si può. I consigli della nutrizionista

di: Graziella Palermo - del 2019-12-22

Il rischio di una dieta dimagrante è quello di sentire la mancanza, dopo qualche tempo, di un alimento che stuzzichi il palato. Molte volte, questa voglia arriva dopo cena, quando ci si gode un po’ di relax. Un pezzo di cioccolato, un biscottino, un gelato, una merendina e tutti gli sforzi fatti per seguire rigidamente la dieta sono andati a farsi benedire!

Mangiare sano non vuol dire rinunciare al dolce: basta non esagerare con le calorie e scegliere gli ingredienti giusti per concederti qualche piccola golosità senza sensi di colpa, anche a dieta. La soluzione potrebbe essere quella di integrare nella dieta un dolce che abbia determinate caratteristiche. Intanto deve avere un buon sapore, ma al tempo stesso deve contenere poche calorie. In questo modo ci si può gratificare senza andare incontro ad un eccesso calorico.

Quindi mangiare sano non vuol dire rinunciare al dolce, ma saper scegliere quale, quando e quanto, così da non avere sensi di colpa.

RENDERE LIGHT UN DOLCE? BASTA SOSTITUIRE GLI INGREDIENTI!

Per evitare di cadere in tentazioni troppo caloriche e poco salutari, il modo migliore è quello di realizzare i dolci in casa rendendoli light e adatti alla dieta. Per esempio, sostituendo la panna con lo yogurt; nelle torte e nei biscotti, si possono ridurre i grassi come burro e olio con ricotta, latte o yogurt. Anche gli zuccheri aggiunti possono essere sostituiti, almeno parzialmente, con delle alternative come maltitolo, Stevia, eritritolo o xylitolo. Infine, anche se a livello calorico non ci sono grandi differenze, è meglio optare con dolci contenenti farine integrali, piuttosto che quelle raffinate.

BISOGNA PREFERIRE I DOLCI PREPARATI CON FARINE INTEGRALI

I cereali integrali infatti contengono più sali minerali, vitamine e fibra, che oltre a promuovere il senso di sazietà, ha un indice glicemico inferiore.

Ecco alcuni dessert light

Ricotta e cacao

La preparazione più semplice è una ricotta vaccina alla quale aggiungerete un cucchiaino di cacao amaro. Mescolate bene fino a ottenere una crema che completate con una mandorla senza buccia ridotta in scaglie.

Dalla Grecia con amore

Un altro dessert sfizioso è uno yogurt greco magro al quale aggiungerete due cucchiaini di miele e una manciata di more. Mangiatelo quando è ancora freddo, ricorderà un gelato cremoso.

La frittatina

Preparate una frittata classica con due uova senza aggiungere sale, zucchero o burro. Una volta terminata la preparazione lasciate raffreddare, spalmate la superficie con un cucchiaino di miele e completate con le fragole mondate e tagliate a dadini.

Quasi pancake

Preparate l’impasto con due uova, 4 cucchiai di yogurt magro, 3 cucchiai di crusca d’avena, cannella e zucchero di canna o fruttosio (ne basta pochissimo). Scaldate la padella antiaderente e cuocete senza burro. Completate con un cucchiaino di sciroppo d’acero.

Il gelato

Per preparare un buon gelato senza zuccheri aggiunti, frullate 250 g di fragole mature senza ridurle allo stato liquido. Aggiungete al recipiente 100 ml di latte scremato e tre cucchiai di yogurt magro. Fate raffreddare in freezer mescolando di tanto in tanto. Se preferite un effetto più cremoso, preparate il composto con fragole e ricotta magra.

