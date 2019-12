(FOTO) Successo di pubblico, emozioni e spettacolo per la quinta edizione del Premio Eccellenze Selinunte Valle del Belìce

di: Redazione - del 2019-12-29

Emozioni, musica e spettacolo davanti ad una importante cornice di pubblico a Gibellina per la quinta edizione del “Premio Eccellenze Selinunte Valle del Belice”. Una serata organizzata dall’Associazione Culturale Araba Fenice e da Castelvetranonews.it con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale di Gibellina nella persona del Sindaco Salvatore Sutera e del suo Vice Tanino Bonifacio.

L’evento è andato in scena presso la Sala Agorà e ha visto la premiazione di giovani e meno giovani che hanno dato o stanno dando lustro al Belìce. Ad essere insignite del Premio “stelle” di Gibellina, Partanna, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Castelvetrano e Santa Margherita di Belìce davanti ad uno speciale allestimento scenografico curato da Guglielmo Barbaresi.

Per Campobello di Mazara il Premio è stato consegnato dal Sindaco Giuseppe Castiglione al suo illustre concittadino Don Pietro Pisciotta, vera guida spirituale per la comunità campobellese e non solo, persona di cultura con alla spalle numerose pubblicazioni di libri destinati a diventare vere e proprie testimonianze per le future generazioni. Per lui la cultura è lo strumento per una società migliore. Ogni venerdì su Facebook commenta i passi del Vangelo con grandissimo seguito in tutto il mondo.

Per Salemi a essere stato premiato dal Sindaco Domenico Venuti è stato premiato Giuseppe Maiorana, vincitore lo scorso Marzo di un prestigioso premio, per la brillante tesi di laurea, alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e delle massime cariche dello Stato. “Un giovane brillante e dinamico di cui siamo orgogliosi ha commentato il primo cittadino”.

Per Castelvetrano il giovane 22enne Giampiero Errante, vittima di atti di bullismo per via della sua dislessia, protagonista di una storia di riscatto e determinazione che lo ha portato a scrivere un ebook edito da Mondadori “Il mio dono sei tu dislessia”. Premiato da Piero Cascio, Vicecaporedattore del Giornale di Sicilia e responsabile delle Cronache Siciliane che ha espresso parole di stime nei confronti del giovane 22enne per la sua storia e la forza e la caparbietà dimostrata nonostante le difficoltà incontrate.

Per Partanna premiata dal Vice Sindaco Angelo Bulgarello la giovane Solidea Guzzo premiata per la sua passione e dedizione con cui porta avanti la musica popolare siciliana cui ha dedicato anche la sua tesi di laurea.

Il Sindaco Enzo Alfano ha premiato Aldo Alberto Leone, carabiniere castevetranese, tra i protagonisti dell’eroico salvataggio di 51 ragazzini a bordo di un bus cosparso di taniche di benzina e dirottato nel milanese dal conducente lo scorso 20 Marzo 2019. Parole di stima e riconoscenza sono state espresse dal primo cittadino che, a nome di tutti i castelvetranesi, ha espresso l’orgoglio per questo illustre concittadino.

Insignito del premio per Gibellina, ad opera del vice Sindaco Tanino Bonifacio, Carlo La Monica, artista di fama nazionale e internazionale, tra i protagonisti della rinascita di Gibellina all’epoca di Ludovico Corrao avendo collaborato con artisti del calibro di Pietro Consagra, Arnaldo Pomodoro, Mimmo Paladino.

Emozionante la premiazione ad opera del Sindaco Giuseppe Lombardino di Serena Sciuto, santaninfese, venuta a mancare lo scorso Giugno, le cui canzoni, oltre ad essere testi pluripreiati, erano vere e proprie denunce contro l’emarginazione e contro le mafie. Sul palco sono saliti i componenti dello staff che hanno preso parte al video.

Gran finale di serata con la premiazione della coppia margheritese, campione di ballo pluripremiata, composta da Antonino Barbera e Rita La Sala, esibitasi con un Valzer, ed insignita del premio da parte del Sindaco Franco Valenti.

Ospite della serata la bravissima cantante mazarese Ouiam El Mrieh, protagonista nel 2018 a Sanremo Young, autrice di una esibizione canora accompagnata dal maestro Franco Giacalone. Ottima performance al pianoforte grazie a Francesca Ferraro, margheritese. Tra gli ospiti anche il tenore campobellese Maurizio Indelicato che ha emozionato i presenti con la sua voce.

A presentare la serata è stato il brillante mazarese Vito Bono accompagnato dalla madrina della serata Giusy Agueli, presidente di Palma Vitae, Associazione sempre vicina alle donne in difficoltà e vittime di violenza che, nel corso della serata, ha presentato il progetto delle “Palma Bags.

Soddisfazione per la riuscita della serata è stata espressa dal Presidente dell’Associazione Culturale Elio Indelicato: “Essere giunti alla quinta edizione di questo Premio ci rende orgogliosi. Aver visto un pubblico così numeroso ci ha fatto emozionare. Un ringraziamento speciale va al Sindaco di Gibellina Giuseppe Sutera, al suo Vice Tonino Bonifacio ai dipendenti che ci hanno supportato nella fase organizzativa e logistica”.

