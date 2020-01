Europei 2020: i pronostici per i prossimi marcatori

di: Luca Beni - del 2020-01-13

Le fasi di qualificazione ai prossimi Europei del 2020 sono ormai in chiusura. Il sorteggio dei gironi ha già regalato emozioni, come ad esempio il girone F che vedrà la partecipazione di Francia, In ogni caso, ogni Europeo ha riservato grandi sorprese ed è per questo che non è sufficiente focalizzarsi soltanto sulle squadre più gettonate.

Euro 2020 sarà anche il palcoscenico perfetto per vedere all’opera alcuni tra i più abili marcatori degli ultimi mesi: ma quali saranno i più prolifici? Ecco alcuni pronostici .

Marcatori Euro 2020: le squadre di prima fascia

E’ lecito partire dalle squadre di prima fascia, le cosiddette “big”, in grado di sfoderare gli attacchi più pericolosi in assoluto. Tra queste squadre è possibile citare senz’altro Francia, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Belgio. Ecco alcuni possibili candidati al ruolo di capocannoniere, nonché possibili goleador da seconda o terza posizione:

- Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese è noto per le sue prestazioni sopra la media in Nazionale. E’ molto probabile che il talento della Juventus possa concludere il percorso agli Europei in cima alla classifica, oppure nei primi 3 marcatori.

- Antoine Griezmann e Kylian Mbappé. I francesi sono reduci dalla vittoria di un Mondiale, e non è un caso: tra le fila dei Bleus militano alcuni tra i giocatori più forti del momento. Uno su tutti è Kylian Mbappé, che potrebbe spartire con Griezmann una posizione tra la seconda e la quarta. Tra i due, il più probabile è senz’altro Mbappé, dal momento che Griezmann tende a giocare più per la squadra.

- Romelu Lukaku e Kevin De Bruyne. Il Belgio dispone forse della seconda squadra più ricca di calciatori talentuosi, e tra questi figurano Lukaku e De Bruyne. La punta dell’Inter si sta riconfermando come attaccante pericolosissimo, mentre il centrocampista del Manchester City si è affermato come il migliore al mondo nel suo ruolo. Due pericoli per chiunque, e due probabili marcatori da seconda e terza posizione.

- Harry Kane e Raheem Sterling. Altra squadra ricchissima di talento è l’Inghilterra di Southgate, dove militano rispettivamente la punta del Tottenham e l’ala sinistra del Manchester City. Anche in questo caso, due spine nel fianco per qualsiasi difesa: tra i due però è sicuramente Kane ad emergere e candidarsi come possibile capocannoniere del torneo.

- Mikel Oyarzabal e Fabian Ruiz. I pericoli per le avversarie delle Furie Rosse spagnole potrebbero non arrivare da attaccanti, ma dalle fasce e dal centrocampo. Oyarzabal e Fabian Ruiz rappresentano due giocatori estremamente pericolosi: il primo per le sue doti di dribbling, il secondo per l’abilità nel tiro da fuori area e negli inserimenti. Due giocatori da seguire, che però potrebbero figurare tra la terza e la quinta posizione nella classifica marcatori.

Euro 2020: i probabili marcatori da squadre in rapida crescita

Mezzo scalino sotto alle big è possibile trovare le squadre che stanno compiendo un cammino di rapida crescita, o per meglio dire rinascita in alcuni casi. Sono ad esempio, l’Italia, la Germania e l’Olanda, che cercano la riconferma dopo alcune annate decisamente buie:

- Ciro Immobile, Andrea Belotti e Nicolò Zaniolo. L’Italia è una squadra molto corale, che non cerca a tutti i costi di mandare a rete l’attaccante, ma piuttosto di arrivare a rete con la costruzione del gioco. Tra tutti i giocatori però sono Immobile, Belotti e Zaniolo a rappresentare le possibili sorprese. Potrebbero rientrare tra la terza e la quinta posizione nella classifica marcatori.

- Serge Gnabry e Timo Werner. La Germania è sempre stata caratterizzata da attaccanti estremamente freddi sotto porta. Due su tutti spiccano: Serge Gnabry e Timo Werner. Tra i due, è il primo quello che, nel corso degli ultimi mesi, si è rivelato il più pericoloso e difficile da marcare. Si tratta di un calciatore da terza o quarta posizione.

- Memphis Depay e Ryan Babel. Per concludere, l’Olanda sfoggia due attaccanti dalle indubbie qualità: il funambolo Depay e la “vecchia volpe” Babel. Anche in questo caso, non si tratta di potenziali capocannonieri, ma di possibili outsider tra la terza e la sesta posizione.