Il pane nero di CVetrano oggi protagonista in un’aula al Senato. Lavori in corso per il marchio DOP

del 2020-01-16

Il pane nero “sbarca” a Roma su iniziativa del senatore pentastellato Francesco Mollame, segretario della Commissione agricoltura nel corso dell’evento “AgriCultura”. Durante l’evento, in programma al Senato, saranno protagoniste la valle del Belice e i prodotti d’eccellenza e la piana partinicese. Sara presente anche l’associazione pane nero di Castelvetrano che conta cinque noti panificatori che assieme all’Amministrazione che sarà presente anche con il sindaco Alfano.

Intanto si sa che sono in corso le attività stanno per l’ottenimento del Dop. Attualmente il progetto è in itinere in quanto si sta preparando la documentazione richiesta dalla legge del settore.

Oggi comunque per il pane nero è una ottima vetrina promozionale a livello nazionale assieme alla farina di Tumminia che sarà mostrata assieme al pane nero di Castelvetrano. L’evento è programmato per le 14 nella sala Zuccarello a palazzo Giustiniani. Sarà presentato anche il nuovo marchio che vi mostriamo in questo articolo.