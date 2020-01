“CLUB ESSE Selinunte Beach" alla ricerca di figure professionali per l’estate 2020

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-15

“CLUB ESSE Catena Alberghiera in Italia con 18 Hotels e Resorts, cerca per l’estate 2020, figure professionali da inserire nel proprio organico in una delle strutture del gruppo.

La catena Alberghiera La catena Alberghiera con 18 Hotels e Resort in Italia ricerca personale per i settori:

Ricevimento, Cucina, Sala e Bar, Economato, Intrattenimento, Assistenza Bagnanti, Sport, Mini Club, Boutique.

Si offre:

- contratto a tempo determinato CCNL Full Time

- compenso in relazione ad esperienza maturata

- vitto durante l’orario di lavoro

- NON si offre alloggio.

Prego inviare CV con foto a clubesse@iltuolavoro.eu Non saranno presi in considerazione CV senza foto e senza le qualifiche di cui sopra. Si prega di specificare la mansione per la quale si è candidati”