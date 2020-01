Successo a Roma l’evento “AgriCultura”. Il pane nero tra prospettive future e l'assaggio del Premier Conte

del 2020-01-16

Si è svolto oggi, presso la sala Zuccari del Senato della Repubblica Italiana, l’evento Agricultura, eccellenze agroalimentari della valle del Belice e della piana partinicese. Promotore della lodevole iniziativa il Senatore pentastellato Francesco Mollame, segretario della Commissione agricoltura.

Tra tutti i prodotti agroalimentari oggetto di presentazione, ha suscitato molteplice interesse il pane nero di Castelvetrano e ciò grazie alla partecipazione dei componenti dell’associazione Pane Nero di Castelvetrano, composta dai seguenti panificatori: Giovanna Termini (panificio Antichi grani), Salvatore Messana (panificio Pane e sapori) Francesco e Tommaso Rizzo (panificio Rizzo) Gianvito Barresi (panificio Barresi).

Sentita ai nostri microfoni, la presidente Termini ha dichiarato: “Ringraziamo l’amministrazione Castelvetranese, in particolare il sindaco Enzo Alfano ed il suo Vice Biagio Virzì, che fin dai giorni successivi al loro insediamento a Palazzo Pignatelli hanno intrapreso al nostro fianco l’ambizioso progetto di diffondere ad ampio raggio commerciale una delle principali eccellenze gastronomiche del nostro territorio, ossia il Pane nero”.

Entusiasta il vice sindaco Biagio Virzì, che ha accompagnato i panificatori castelvetranesi, il quale ha precisato che" la nostra Città ha scritto una pagina storica nel campo della Agri-Cultura : il Pane Nero è entrato nel Palazzo del Senato della Repubblica tra le eccellenze territoriali del nostro Paese. L' Amminstrazione è riconoscente all'Associazione Pane Nero , ed a tutti i panificatori , uomini e donne , al duro lavoro che ogni giorno affrontano per portare giornalmente il Pane nelle nostre tavole. Grazie per quello che fate e per quello che farete in questo viaggio che si spera a breve ci condurrà al riconoscimento della DOP ed all'auspicato sviluppo economico ed alla conoscenza nel mondo dei sapori, dei saperi e delle tradizioni del nostro territorio“.

Al termine dell’incontro anche una particolare promessa strappata alla Dott. ssa Alessandra Pesce sottosegretario di Stato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal 13 giugno 2018 al 5 settembre 2019 nel governo Conte I. In particolare la Dott. ssa Pesce ha promesso che domani consegnerà il pane nero al Premier Conte affinchè quest’ultimo ne possa apprezzare la qualità unica e inconfondibile.