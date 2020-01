I Carabinieri arrestano autore di furti in abitazione

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-22

Nel corso della notte appena trascorsa, i Carabinieri della Stazione di Locogrande, con l’ausilio dei colleghi della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala, hanno tratto in arresto con l’accusa di furto in abitazione, BOGDAN Simon, originario della Romania, cl.86, disoccupato e gravato da precedenti di polizia. Più nello specifico, nel corso delle indagini avviate dai militari operanti a seguito di alcuni furti in abitazione perpetrati a Trapani nella frazione di Locogrande, è stata individuata una vettura avvistata nei pressi nei luoghi in cui si erano verificati i furti.

I successivi accertamenti, svolti congiuntamente dai Carabinieri della Stazione di Locogrande diretti dal Mar. Ca. Piero Piacentino e dai colleghi della Radiomobile di Marsala, hanno permesso di procedere alle perquisizioni a carico del soggetto successivamente identificato nell’odierno arrestato. Durante tali operazioni è stata rinvenuta l’intera refurtiva asportata nel corso dei furti, tra cui due televisori, diversi elettrodomestici, una motosega e una motozappa, che sono stati immediatamente restituiti ai legittimi proprietari.

Dall’approfondimento delle indagini emergeva che l’arrestato aveva agito in concorso con il connazionale P.M., cl.2002, anch’egli disoccupato e gravato da precedenti di polizia, attualmente irreperibile, che è stato deferito in stato di libertà con la medesima accusa.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dello svolgimento del giudizio direttissimo, così come disposto dalla Autorità Giudiziaria competente.