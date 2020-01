Cento agenti di Polizia tra CVetrano, Alcamo e Marsala a lezione di rianimazione e uso del defibrillatore

di: Comunicato Stampa - del 2020-01-22

Martedì 21 Gennaio presso l’aula briefing della Polizia Stradale di Trapani è stato svolto il primo corso BLSD “Basic Life Support and Defibrillation”, manovre rianimatorie con l’uso del defibrillatore, in caso di persone colte da arresto cardiaco, sia in età adulta sia in età pediatrica. Saranno organizzate dieci giornate, a cui prenderanno parte in totale 100 agenti della Polizia Stradale in servizio nelle sezioni di Trapani, Alcamo, Castelvetrano e Marsala.

L’iniziativa, condivisa dal Comandante Provinciale della Polizia Stradale di Trapani Maria Adelaide Tedesco, servirà a fornire ai partecipanti le basi per assicurare e alimentare la catena della sopravvivenza e garantire la defibrillazione precoce in caso di arresto cardiaco. Il corso, riconosciuto dalla Centrale Operativa 118 di Palermo Trapani sarà svolto dalla Salvamento Agency - Società Nazionale Salvamento accreditata in tutte le Regioni in Italia ed in particolare Regione Sicilia e Centrale Operativa 118. La stessa Salvamento Agency ha incaricato il Trapanese Tony Alestra Formatore Istruttori e Project Manager di curare lo svolgimento delle 10 sessioni del corso, della durata di cinque ore, che vedranno impegnati 10 agenti per volta, per un totale di 100 agenti che verranno formati alle manovre rianimatorie e abilitati all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Tony Alestra non è nuovo a questa tipologia di iniziative, ha già formato nei mesi scorsi i Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, della Capitaneria di Porto, la Polizia Municipale, i Militari della Caserma Giannettino e da anni è formatore del Soccorso Alpino e Speleologico della Sicilia. Attraverso un percorso teorico pratico ciascun discente acquisirà le competenze necessarie anche attraverso la realizzazione di scenari simulati.

L’addestramento pratico verrà svolto tramite appositi manichini elettronici con sistema QCPR con anatomia realistica e completamente conforme alle Linee Guida ILCOR. Tutti i partecipanti saranno poi sottoposti ad un esame pratico venendo quindi certificati quali operatori BLSD Adulto e Pediatrico. La formazione BLSD verrà destinata all’addestramento professionale e nelle attività di aggiornamento continuo che gli agenti svolgono ogni anno.